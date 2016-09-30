30 Eylül 2016 Cuma
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    • Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın sözlerine tepki: Düşman ülkeler bile...

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lozan Barış Anlaşması'nın zafer olarak değerlendirilmesini eleştirmesine sert çıktı

    30 Eylül 2016 Cuma 09:21
    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın sözlerine tepki: Düşman ülkeler bile...
    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "O dönemdeki düşman ülkelerin devlet başkanları bile, bağımsız bir ülke olmamızı mümkün kılan Lozan'ı bu denli aşağılamayı düşünmemişlerdir!" ifadesini kullandı.

    Kılıçdaroğlu, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Osmanlı'nın imzalamak zorunda kaldığı Sevr Antlaşması yerine imzalanan Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı'nın taçlandırılmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın, devletin kuruluşunda büyük katkısı olan bir antlaşmayı zafer olarak görmemesi kabul edilemez!" ifadelerine yer verdi. "Lozan Antlaşması ile Türk milleti, bağımsız ve onurlu bir devlet kurma imkanı kazandı. Lozan'ın en büyük zaferi Türkiye Cumhuriyeti'dir!" diyen CHP lideri, "Bu asil millet Lozan zaferine giden yolda gözünü kırpmadan canını feda etmeseydi, şimdi senin Cumhurbaşkanı olduğun bir ülke de olmayacaktı! O dönemdeki düşman ülkelerin devlet başkanları bile, bağımsız bir ülke olmamızı mümkün kılan Lozan'ı bu denli aşağılamayı düşünmemişlerdir!" sözleriyle Erdoğan'ı eleştirdi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Chp, Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu

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