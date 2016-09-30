Haber Kaynağı: DHA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "O dönemdeki düşman ülkelerin devlet başkanları bile, bağımsız bir ülke olmamızı mümkün kılan Lozan'ı bu denli aşağılamayı düşünmemişlerdir!" ifadesini kullandı.Kılıçdaroğlu, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Osmanlı'nın imzalamak zorunda kaldığı Sevr Antlaşması yerine imzalanan Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı'nın taçlandırılmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın, devletin kuruluşunda büyük katkısı olan bir antlaşmayı zafer olarak görmemesi kabul edilemez!" ifadelerine yer verdi. "Lozan Antlaşması ile Türk milleti, bağımsız ve onurlu bir devlet kurma imkanı kazandı. Lozan'ın en büyük zaferi Türkiye Cumhuriyeti'dir!" diyen CHP lideri, "Bu asil millet Lozan zaferine giden yolda gözünü kırpmadan canını feda etmeseydi, şimdi senin Cumhurbaşkanı olduğun bir ülke de olmayacaktı! O dönemdeki düşman ülkelerin devlet başkanları bile, bağımsız bir ülke olmamızı mümkün kılan Lozan'ı bu denli aşağılamayı düşünmemişlerdir!" sözleriyle Erdoğan'ı eleştirdi.