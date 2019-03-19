Kâmil Okyay Sındır: Bayrak üstüne oturmak kabul edilemez

Cumhur İttifakı'nın ilk ortak mitinginin yapıldığı İzmir Gündoğdu Meydanı'nda Türk bayrağı üzerinde oturan vatandaşlar tepki çekmişti. CHP İzmir Milletvekili Kâmil Okyay Sındır, "Türk bayrağı üzerine oturmaları kabul edilebilir bir şey değil. Biz bayrağı başımızın üstünde taşırız. Kim varlığımızın temsili, onuru, şerefi olan bayrağın üstüne oturmayı bırakın yere değdirir ki? Bunu kim yapabilir? Mitinge gelenler hiç mi görmedi bunu?" şeklinde tepki gösterdi.

Halil Özcan - Gündoğdu Meydanı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli ilk ortak mitingini gerçekleştirmişti. Mitinge gelen bazı kişilerin Türk Bayrağı üzerine oturmaları fotoğraf karelerine yansıdı. Bunun kabul edilebilir bir şey olmadığına dikkat çeken Sındır, şöyle konuştu: "Biz bayrağı başımızın üstünde taşırız. Kim varlığımızın temsili, onuru, şerefi olan bayrağın üstüne oturmayı bırakın yere değdirir ki? Bunu kim yapabilir? Mitinge gelenler hiç mi görmedi bunu? Ordaki vatandaşlar neden uyarmadılar? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin o alandaki seçmenlerinin hepsini eleştirmiyorum ama 'sen napıyorsun kardeşim' diyerek neden uyarmadınız?"

Soyer'e saldırarak, İzmir'i alamazsın

İzmir'de çok sayıda noktaya, 'miting alanına gider' şeklinde asılan afişleri hatırlatan Sındır, "Gündoğdu Meydanı'nı bilmeyen İzmir'li yoktur. Afişler olsa olsa bu meydanı bilmeyen mitinge gelenler içindir. Gelsinler, ancak bu kadar olur." dedi.

"Söylenmemesi gereken şeyleri söylediği için Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı kimliğiyle değil de, çünkü o kimlikle söylenmemesi gereken şeyleri söylediği için AKP Genel Başkanı kimliğiyle seslenmek istiyorum." diyen CHP'li Sındır, "Ülkede kin, nefret dili söylemi ve tarzıyla kendinden olmayanları terörist, dinsiz ilan eden, yok edici bir dil kullanarak hakaret eden bir Tayyip Erdoğan'ı İzmir mitinginde de gördük. Bir cumhurbaşkanına asla yakışmayacak bir nefret dilidir bu. Toplumu geren, bölen kutuplaştıran bir dildir bu. İzmirli bu söylemlere kanarak Tayyip Erdoğan'ın partisine oy vermez. İzmirli bu nefret söyleminden rahatsız olmuştur. İzmir halkı barışı sever. Sevgi, barış, kardeşlik üzerine kurgulanmış söylemler İzmir halkının hoşuna gider. Bunu yapamadıkları için, kin ve nefret söylemiyle varlıklarını sürdürme derdindeler." ifadelerini kullandı.

Bütün iftira korkunun sonucu

Sındır, Erdoğan'ın söylemlerine karşı şöyle konuştu: "Eğer bu ülkede cumhurbaşkanıyım diyen Erdoğan, terörist kişiler meclis üyesi yapılıyor diyorsa ve o kişileri biliyorsa, herhangi bir işlem de yapmıyorsa suça ortak oluyor demektir. Asılsız olduğunu bildiği için sadece hakaretle algı yönetmeye çalışıyor. Erdoğan'ın bu söylemleri Millet İttifakı'nı güçlendirmiştir. İzmir'i zaten alamayacağını, şansı olmadığını biliyor. Buradan Anadolu'ya mesaj vermeye çalıştı. Aslında bütün bu iftira ve sözler, korkunun ve paniğin bir sonucudur."