CHP İzmir Milletvekili Kâmil Okyay Sındır ve Bornova Belediye Başkan Adayı Mustafa İduğ Işıkkent seçim ofisi açılışında vatandaşlara seslendi.

Kâmil Okyay Sındır, “Millet gerilimden bıktı. Anadolu'nun bizlere öğrettiği bin yıllık kardeşlik ve Cumhuriyetimizin kazandırdığı yüz yıllık pratik ile AKP’nin 17 yılda yarattığı tahribatı ortadan kaldıracağız. Üretecek, kalkınacak ve hakça bölüşeceğiz” dedi.

Babaocağı Bornova’da hemşerilerine seslenen Sındır, “İzmir’de ve Bornova’da seçimleri kazanmakla kalmayacak oyumuzu arttırarak kentimizdeki iktidarı güçlendireceğiz. Bizler ideolojimizi, ilkelerimizi, değerlerimizi yaşatmak, Cumhuriyetimize sahip çıkmak zorundayız. Biz ne istiyoruz; ülkemizde onurlu bir yurttaş, alın terimizle üreterek büyüdüğümüz, refah dolu, hakça bölüşebildiğimiz bir yaşam, üstünlerin hukuku değil, hukukun üstün olduğu bir düzen istiyoruz. Ekonomide üretim çakıldı, 2009’dan bu tarafa işsizlik en hızlı artışı yakaladı. TÜİK’in Kasım ayı rakamlarına göre dar tanımlı işsiz sayısı 706 bin kişi artarak 3 milyon 981 bin kişiye ulaştı. Geniş tanımlı işsiz sayısı ise 623 bin kişilik artışla 6 milyon 117 bin kişiye ulaştı. Üniversite mezunu işsiz sayısı ise 1 milyon 32 bin. Aslında hepimiz gayet iyi biliyoruz ki kayıt dışı işsizlik ile bu rakamlar neredeyse ikiye katlanır. Bu ülkeyi bu hale kim getirdi? Meydanlara çıkıp hangi yüzle nasıl oy istiyorlar?” dedi.

AKP tepetaklak olacak

Millet İttifakına ve CHP’ye Türkiye’nin dört bir yanında ilginin her geçen gün arttığını söyleyen Sındır, “Millet AKP’den de onun genel başkanından da bıktı, usandı. Nasıl bıkmasın? 7 gün 24 saat televizyonlardalar gerilim dilini kullanmaktan, nefret söylemlerinden biran olsun geri durmuyorlar. Burası Anadolu, medeniyetlerin beşiği. Anadolu'nun bizlere öğrettiği bin yıllık kardeşlik ve Cumhuriyetimizin kazandırdığı yüz yıllık pratik ile AKP’nin 17 yılda yarattığı tahribatı ortadan kaldıracağız. Üretecek, kalkınacak ve hakça bölüşeceğiz. Kamuoyundan hatta kendilerinden bile sakladıkları anket sonuçlarını biliyoruz, yolun sonuna geldiler. 31 Mart’tan sonra AKP tepe taklak olacak. Zafere Millet İttifakı ulaşacak. Hakça paylaşan, yoksulluğu yenen, üreten ve istihdam yaratan, sosyal adaleti sağlayan kentler yaratmamız için sandığa gidin, eşinizin dostunuzun sandığa gitmesini sağlayın” dedi.

Bu hava zaferin müjdecisi

Bornova’da zafere rekor bir oy ile ulaşacaklarını ifade eden Millet İttifakı Bornova Belediye Başkan Adayı Mustafa İduğ, “Aday adalığı dosyamızı ilk teslim ettiğimizde örgütümüzü çok önemsediğimizi söylemiştim. Bana partimde öğretilen ilk şey buydu. 20 gün sonra bahara erişmek için kapı kapı dolaşacak, seçmenlerimizle buluşacak, seçim yasakları başlayıncaya kadar durmayacağız. Sonra da sandıklara, milletimizin oyuna sahip çıkacağız. Örgütümüzün yakaladığı hava, ivme Bornova’da zaferin müjdecisidir. Bu dönem Bornova’mızda rekor kıracağız. Bugün Bornova’mızda 4. Seçim ofisimizi açtık. Yoksulluğun, açlığın ve işsizliğin olmadığı kentler yaratma arzusuyla yola çıktık. Tüketen ve israf eden değil, her alanda üreten ve insanlarımıza nitelikli istihdam yaratan bir anlayışın temsilcileri olmayı ilke edindik. 31 Mart’ta zafer insanca, hakça yaşamak isteyenlerin olacak” dedi.