Kocaoğlu'nun verdiği dosya, Ankara'ya ulaştı

Aydın Şengül, Aziz Kocaoğlu’nun dosyasını Başbakandan sonra Ulaştırma Bakanı’na sundu. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, hemen çalışma başlatacakları sözünü verdi

AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun İzmir ile ilgili verdiği dosyayı Başbakan Binali Yıldırım’dan sonra Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’a sundu.



Şengül, Başbakan Binali Yıldırım’ın dosyadaki tüm konuları yakından bildiğini ve yakından takip ettiğini ifade etti.



Şengül ‘Dosyayı inceleyip gerekeni yapacağım’ sözünü tutarak, İzmir dosyasını Başbakanın ardından bugün de Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’a iletti ve dosya üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.



Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve İzmir Milletvekillerinin de dosya üzerinde hassasiyetle durduğunu ifade eden Şengül, Başkan Kocaoğlu’nun kendisine teslim ettiği dosyadaki maddelerin çoğunun ulaşımla ilgili konular olması nedeniyle Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’a ileterek çözüm için destek istedi.



Dosyayı teslim alan Ulaştırma Bakanı Arslan, dosyadaki konularla ilgili çalışmaların sürüdüğünü ifade etti. Aydın Şengül, Bakan Arslan’ın 24 Mart’ta gerçekleşmesi beklenen Bornova İlçe Kongresi’ne katılarak, dosyada bulunan konular hakkında gerekli bilgilendirme ve açıklamalar yapacağını belirtti.





