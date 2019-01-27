Kocaoğlu, Soyer’i onayladı, Urla’da Baykara sürprizi

CHP’nin İzmir adaylarının belirleneceği toplantı tamamlandı. Yeniden aday adaylığını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Tunç Soyer’in Büyükşehir adaylığına itiraz etmeme kararı aldı. Bu arada Urla için Evrim Baykara’nın adı geçiyor.

Haber Ekspres Özel - CHP ile İYİ Parti arasındaki iş birliğinin ana hatlarının açıklanmasının ardından CHP’de adaylar netleşiyor. MYK toplantısında Büyükşehir adaylığı için yalnızca mevcut Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in adı masaya geldi. Soyer, MYK’dan onayı aldı. Önce aday olmayacağını açıklayan, ardından yeniden aday olacağını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun Soyer ismine karşı çıktığı biliniyordu. Alınan bilgilere göre Kocaoğlu, “Soyer olmaz” ısrarından vazgeçti ve olası bir krizin önüne geçildi.

Urla’da Baykara iddiası

MYK toplantısının ardından liste yavaş yavaş duyulmaya başlarken, Urla için sürpriz bir isim öne çıktı. CHP’li Evrim Baykara’nın, mevcut başkan Sibel Uyar’ın halefi olarak Urla’da yarışacağı öne sürülüyor. Urla için adı geçen Zeynep Altıok’un Seferihisar adayı olarak yarışacağının neredeyse kesinleşmesinin ardından masaya gelen isimler arasında yer alan Baykara’nın adı Parti Meclisi toplantısının ardından açıklanabilir.

Son liste

Ankara’dan sızan kulis bilgilerine göre, CHP’de aday listesinde son durum şöyle:

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Tunç Soyer

Buca: Aydoğan Hepdemirgil

Urla: Evrim Baykara

Çeşme: Ekrem Oran

Narlıdere: Utku Gümrükçü

Foça: Fatih Gürbüz

Karabağlar: Muhittin Selvitopu

Balçova: Mehmet Ali Çalkaya

Konak: Abdül Batur

Bornova: Olgun Atila

Karşıyaka: Ahmet Akın

Menemen: Serdar Aksoy