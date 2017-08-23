Koray Aydın açıkladı: 2019 adayımız Meral Akşener

MHP'den ayrılıp Meral Akşener'in ekibine katılan Koray Aydın, "2019'da Cumhurbaşkanı adayımız Meral Akşener olacak." dedi

MHP'den ayrılarak Akşener'in kuracağı partiye katılacağını ilan eden Koray Aydın, "2019'da Cumhurbaşkanı adayımız Meral Akşener olacak" dedi.



FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Aydın, Tayyip Erdoğan ile Meral Akşener'in isimlerinin olduğu anketlerin hiçbirinde Erdoğan birinci çıkamadığını ileri sürdü.



Geçtiğimiz gün MHP'yi resmen bırakan Koray Aydın, yaptığı basın toplantısında "Hayatımın en zor kararı" açıklamasını yapmıştı. Aydın, MHP'nin kongre sürecinde de muhaliflerle birlikte hareket etmişti.