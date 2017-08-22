Koray Aydın: MHP, iktidar ile bir olup ülkücü hareketi yok saydı

MHP'den ayrılıp Meral Akşener'in kuracağı partiye katılacak olan Koray Aydın, "Mücadele hayatımın en anlamlı ve zorlu açıklamalarından birini yapmak üzere kaşınızdayım. MHP yöneticileri iktidar sahipleri ile bir olup ülkücü hareketi yok saydı" dedi

MHP’den ayrılarak Meral Akşener ile hareket etme kararı alan Koray Aydın basın toplantısı düzenledi. Meral Akşener’in de katıldığı toplantıda Koray Aydın şunları söyledi: "Mücadele hayatımın en anlamlı ve zorlu açıklamalarından birini yapmak üzere kaşınızdayım. Bizim mücadelemiz milletin ve ülkenin yüceltilmesinden ibarettir. MHP’nin gençlik kollarından başlayarak her kademede görev yapmış, Türkeş Bey’e sekreterlik ve evlatlık yapmış biriyim. MHP ve ülkücü hareketin kuruluş ilkeleri mevcut yönetim tarafında ne yazık ki terk edilmiştir. Bizler MHP’nin sayın genel başkanına maksadını ve terbiye sınırlarını aşan tek bir söz söylemedik.



MHP YÖNETİMİNE SERT SÖZLER



MHP yöneticileri iktidar sahipleri ile bir olup ülkücü hareketi yok saydı. Üç katı imzaya rağmen kurultayımız yapılmadı. Ucube bir mahkeme kararı ile yolumuz kesildi. MHP’de kıyım başladı. OHAL rejiminin gölgesinde sürdürülen MHP olağan kurultay süreci de ne yazık ki demokrasinin hiç edildiği bir süreç olarak tarihe kara bir sayfa olarak geçti. AKP’den devşirme üyeler delege yapıldığı için şu an bir ilimizi kongresi iptal edildi. Referandum sonrası ülke yönetimi artık tek adama bırakılmışken MHP’de de tek adam yönetimi artık kalıcı hale gelmiştir.



EN ZOR KARARIMI VERME NOKTASINA GELDİM



Uzun uzun düşündüm. Dava arkadaşlarım ve ailemle istişare ettim nihayet siyasi hayatımın en zor kararını verme noktasına geldim. Gerekirse demir dağı eritmek aydınlık geleceğin mimarı olmak demektir. 61 yaşındayım. Hiçbir çıkar ve hesap gütmüyorum. Tek muradım torunlarımıza daha müreffeh bir Türkiye cumhuriyeti bırakmak için son nefesime kadar mücadele etmektir. Bu yeni mücadeleye omuz vermeyi milli bir vazife sayıyorum. Bilinsin ki bu mücadele bir gereklilikten doğmuş kendi yatağını mecburiyetten bulmuştur."