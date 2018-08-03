Kritik görüşme sonrası Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşmenin yapıcı geçtiğini, sorunların çözümü için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi

ABD'nin, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında yaptırım kararı almasının ardından bugün kritik bir görüşme gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Singapur'daki 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu'nun görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

''Karşılıklı anlayışla ve mutabakatla çözmeyi arzu ettik. Tehdit dili ve yaptırımlarla hiçbir sonuca varılamayacağını söyledik. Bunun iyi bir şekilde anlaşıldığını düşünüyoruz. Var olan sorunları nasıl çözeceğimizi birlikte nasıl adım atacağımızı değerlendirdik. Son derece yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Sorunların çözülmesi için bundan sonraki süreçte de yakın işbirliği içinde diyalog içinde birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık. Bugünkü görüşme yapıcı bir ortamda sorunları çözmeye odaklı bir görüşme oldu.''

Pompeo, "Yaptırımlar Rahip Brunson hakkındaki ciddiyetimizi gösteriyor" açıklamasında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "İki bakan yapıcı bir görüşme gerçekleştirdi ve taraflar sorunların çözümü için birlikte çalışacak" denildi.

Son olarak Singapur'da yapacakları yüz yüze görüşmeden önce ABD tarafının talebi üzerine 1 Ağustos'ta telefonda görüşen Çavuşoğlu ve Pompeo, 18, 26 ve 28 Temmuz'da yaptıkları telefon konuşmalarıyla son 15 günde 4 kez istişarelerde bulunmuştu.

Çavuşoğlu, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le de ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.