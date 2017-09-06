Kriz sonrası MHP'de o teşkilat kapatıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Şefkat Çetin, Aydın Nazilli İlçe Teşkilatı'nın kapatıldığını açıkladı

Kriz sonrası MHP'de o teşkilat kapatıldı

MHP Genel Merkezi, Nazilli teşkilatını kapatma kararı aldı. Konuyla ilgili açıklama MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin'den geldi. Çetin, "Parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden; Aydın Nazilli İlçe Teşkilatı, MYK’nın verdiği yetkiye dayanarak Başkanlık Divanı tarafından tüzüğümüzün 34. Maddesine göre yeni teşkilat kuruluncaya kadar kapatılmıştır. Bu karar 06/09/2017 tarihinde il başkanlığına ve Aydın Valiliğine bildirilmiştir" dedi.

Dün Nazilli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yıl dönümü etkinliklerinde MHP Nazilli İlçe Başkanı Zafer Keskin’e yer ayrılmaması üzerine kriz çıkmış, MHP ilçe yöneticileri, Nazilli Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Fatih Demir’i darp etmişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mhp #aydın
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