Kurban Bayramı tatili ile ilgili Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin uzatılması konusuyla ilgili açıklama yaptı

Kurban tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu. Turizmci bayramın uzamasının faydalı olacağını belirten açıklamalar yapmıştı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "(Kurban Bayramı tatili) Şu anda tabii Hükümet, bu 10 günü programına aldı, çalışıyor. Eğer önünde ve arkasında durum hakikaten müsaitse turizm açısından isabetli olur ve gerek iç turizmde, gerekse dış turizm açısından şu anda hareketlenen turizm, -mesela bugün itibarıyla Antalya yüzde 80'i doluluk oranı itibarıyla yakalamış vaziyette- bu da turizm sektöründeki açığımızı süratle kapama fırsatını verir. Öyle zannediyorum ki salı günü Bakanlar Kurulumuz var. Bunu Cumhurbaşkanlığı'nda yapacağız. Hayırlı bir adım olur diye düşünüyorum."

