07 Eylül 2016 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Kurtulmuş: FETÖ, ABD'ye de zarar verebilir

    Kuzey Amerika İslam Toplumu'nun geleneksel toplantısına katılmak, Türkiye'nin Suriye'nin Kuzeyi'nde giriştiği harekatı ve Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile giriştiği mücadeleyi anlatmak için ABD'de bulunan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, FETÖ'nün yalnızca Türkiye'ye değil ABD'ye de zarar verebileceğini söyledi

    07 Eylül 2016 Çarşamba 14:01
    Kurtulmuş: FETÖ, ABD'ye de zarar verebilir
    ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen Kuzey Amerika İslam Toplumu toplantısına katıldıktan sonra New York'a geçen Kurtulmuş, burada CNN kanalında bir programa, The New York Times gazetesinin yayın kurulu toplantısına ve Asya Topluluğu toplantısına katıldıktan sonra BM Genel Sekreteri Vekili Jan Elliasson ile görüştü.

    Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu'nda, New York ve çevresindeki kentlerde yaşayan Türk vatandaşlar ile de bir araya gelerek, 15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesi, Fethullah Gülen'in iadesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin bilgi veren Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, FETÖ'nün yalnızca Türkiye için değil, değişik kurumlar aracılığıyla örgütlenmiş olduğu 170 ülkenin yanı sıra ABD için de tehdit oluşturduğunu söyledi.

    Chicago'da ABD İç Güvenlik Bakanı ile de resmi bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Kurtulmuş, 'Ona da ifade ettik, bu sadece Türkiye'ye karşı bir tehlikeli unsur değil, 170 ülkede örgütlenmesi olan, o ülkelerin yönetimlerini şu yada bu şekilde etkileme kabiliyeti olan bir örgütten bir örgütten bahsediyoruz. Bu örgütün ABD'de de çok ciddi bir etkisi var. Dolayısı ile dikkatli olun, size de ABD'ye de zarar verebilecek olan, başka ülkelere de zarar verebilecek olan bir yapıyla karşı karşıyayız' dediğini anlattı.

    'DARBENİN ARKASINDA ABD'Lİ YETKİLİLER YOK'

    Kurtulmuş, New York Başkonsolosluğu'nda düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardında, ABD'li resmi yetkililerin darbe girişiminin ardında olduğuna ilişkin bir kanaate sahip olmadığını söyledi. Kurtulmuş, 'Türkiye, bu darbe teşebbüsünün ardında resmi Amerikalı yetkililerin arasında olduğu bir görüşe sahip değildir. Bu konuda herhangi bir delil, açık gösterge de bulunmamaktadır. Ancak darbe teşebbüsünden sonra Amerikalıların geç tepki vermiş olması Türk halkının zihninde bu meseleyle ilişkiyi dostluklar bağlamında sorular oluşturmuştur' diye konuştu.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Abd, Gülen, Fetö, Numan Kurtulmuş Gülen

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • İnci MUTLUER İnci MUTLUER Türk-Amerikan ilişkileri – II
  • C. Şefik KOLDAŞ C. Şefik KOLDAŞ Nostalji-4 İzmir Fuarı
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz