'DARBENİN ARKASINDA ABD'Lİ YETKİLİLER YOK'

Haber Kaynağı: DHA

ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen Kuzey Amerika İslam Toplumu toplantısına katıldıktan sonra New York'a geçen Kurtulmuş, burada CNN kanalında bir programa, The New York Times gazetesinin yayın kurulu toplantısına ve Asya Topluluğu toplantısına katıldıktan sonra BM Genel Sekreteri Vekili Jan Elliasson ile görüştü.Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu'nda, New York ve çevresindeki kentlerde yaşayan Türk vatandaşlar ile de bir araya gelerek, 15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesi, Fethullah Gülen'in iadesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin bilgi veren Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, FETÖ'nün yalnızca Türkiye için değil, değişik kurumlar aracılığıyla örgütlenmiş olduğu 170 ülkenin yanı sıra ABD için de tehdit oluşturduğunu söyledi.Chicago'da ABD İç Güvenlik Bakanı ile de resmi bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Kurtulmuş, 'Ona da ifade ettik, bu sadece Türkiye'ye karşı bir tehlikeli unsur değil, 170 ülkede örgütlenmesi olan, o ülkelerin yönetimlerini şu yada bu şekilde etkileme kabiliyeti olan bir örgütten bir örgütten bahsediyoruz. Bu örgütün ABD'de de çok ciddi bir etkisi var. Dolayısı ile dikkatli olun, size de ABD'ye de zarar verebilecek olan, başka ülkelere de zarar verebilecek olan bir yapıyla karşı karşıyayız' dediğini anlattı.Kurtulmuş, New York Başkonsolosluğu'nda düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardında, ABD'li resmi yetkililerin darbe girişiminin ardında olduğuna ilişkin bir kanaate sahip olmadığını söyledi. Kurtulmuş, 'Türkiye, bu darbe teşebbüsünün ardında resmi Amerikalı yetkililerin arasında olduğu bir görüşe sahip değildir. Bu konuda herhangi bir delil, açık gösterge de bulunmamaktadır. Ancak darbe teşebbüsünden sonra Amerikalıların geç tepki vermiş olması Türk halkının zihninde bu meseleyle ilişkiyi dostluklar bağlamında sorular oluşturmuştur' diye konuştu.