Kurtulmuş'tan önemli açıklama: CHP ve MHP'nin başka teklifi varsa...

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, tartışmalara neden cinsel istismar düzenlemesiyle ilgili "Asla tecavüz suçlarını kapsamamaktadır. Kapsamayacaktır. Af değildir. Sadece hukuki bir düzenlemedir. CHP ve MHP başka bir teklifleri varsa getirsinler, somut teklif üzerinden konuşalım" dedi

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu. Bakanlar Kurulu'nda görüşülen konulara ilişkin bilgi veren Kurtulmuş, veri merkezlerinin Türkiye'de oluşturulmasıyla ilgili proje hakkında bilgi verdi. Kurtulmuş, "Verilerimizin yaklaşık 70'i yurt dışındaki veri merkezlerinde toplanarak, oradan dağıtılıyor. Bu Türkiye'nin veri güvenliği bakımından önemli bir eksiktir. Bunun süratle kapatılması lazım. Bunun için Türkiye'de veri güvenliğini sağlayacak, veri merkezlerinin Türkiye'de olması projesi hızlandırılacaktır. Bu aynı zamanda yerli ve milli yazılımın güçlenmesine önemli katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede ciddi bir istihdamın ortaya çıkacağını biliyoruz. Böylece hem veri güvenliğimizi hem yazılımdaki millileşme sürecini artıracağız hem de bu sektörün gelişmesiyle ciddi istihdam sağlanacak" diye konuştu.





2'NCİ EKK AÇIKLAMASI: İLGİLİ KURUMLAR GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRİYOR



Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, açıklamalarının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) yarın ikinci kez neden toplanacağına ilişkin detaylar sorulan Kurtulmuş, "Ekonomi Koordinasyon Kurulu, şu anda ekonomideki durumu yakından takip ediyor. İlgili bütün ekonomik kurum ve kuruluşlar kendi görevlerini yerine getiriyor. Perşembe günü de Para Piyasaları Kurulu Toplantısı yapılacak. Bu toplantıda da Merkez Bankası kendi değerlendirmesi çerçevesinde bir karar alacaktır. Bağımsız bir kurul olarak Merkez Bankası bu konuyla ilgili kararı verecektir" diye yanıt verdi.





"EKONOMİDE OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"



Hükümetin, ekonomideki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Kurtulmuş, "Ekonomiyi yakinen takip ediyoruz. Ekonomide olağanüstü bir durum söz konusu değildir. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sürekli yapılan bir toplantıdır. Kontrol altındadır. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun kontrolü altında ekonomik kararlar alınıyor. Merkez Bankası da kendi üzerine düşen kısmını bağımsız bir kurul olarak kararlarını alarak sürdürecektir" ifadelerini kullandı.





'CİNSEL İSTİSMAR DÜZENLEMESİ' AÇIKLAMASI: ASLA TECAVÜZ SUÇLARINI KAPSAMAYACAK



Tartışmalara neden cinsel istismar düzenlemesiyle ilgili nasıl bir yol izleneceği sorulan Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, şöyle konuştu: "STK'ların, milletvekillerinin, farklı grupların kanaat ve değerlendirmelerini Sayın Başbakan'ımız başta olmak üzere titizlikle gözden geçiriyoruz ve bunları değerlendiriyoruz. Önce şu yanlış anlamayı ortadan kaldırmak lazım. Bu yapılan düzenleme bir ihtiyaca binaen; Türkiye'de fiilen var olan bir uygulamadan, törelerden kaynaklanan birtakım uygulamalardan kaynaklanan gerekçelerle gündeme getirilmiştir. Asla tecavüz suçlarını kapsamamaktadır. Kapsamayacaktır da. Bu konuda CHP ve MHP'nin de başka teklifleri varsa bu teklifleri de değerlendirmeye açık olduğumuzu ifade ediyoruz. Yarın konu TBMM'ye gelecek. CHP ve MHP'nin başka bir teklifi varsa değerlendirilecek bir konu olarak bunu gündeme getireceklerse değerlendirmeye hazır olduğumuzu ifade etmek isterim"



"AF DEĞİL, SADECE HUKUKİ DÜZENLEME"



CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'ün cinsel istismar önergesinin çekilmemesi halinde, konuyu şekil yönünden acil olarak Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacakları yönündeki açıklaması sorulan Kurtulmuş, "Şu andaki haliyle düzenleme, o tarihten önceki durumu ilgilendiren bir düzenlemedir. Af değildir. Sadece hukuki bir düzenlemedir. CHP ve MHP başka bir teklifleri varsa getirsinler, somut teklif üzerinden konuşalım" dedi.





"CHP VE MHP'NİN KENDİ TEKLİFİNİ GETİRMESİ EN DOĞRU YOL"



AK Parti'nin cinsel istismar düzenlemesiyle ilgili teklifinde ısrarcı olup olmadığı sorulan Kurtulmuş, "Şu anda ortada parlamentoya gelen tekliften başka bir teklif yok. Eğer herhangi bir şey konuşulacaksa CHP ve MHP'nin kendi teklifini getirmesinin en doğru yol olduğunu söylüyoruz. Muhalefet partileri bu konuda bir düzenlemeyle somut olarak gelirse bunlar gözden geçirilir" diye yanıt verdi.





İSRAİL'DEKİ 'SABAH EZANI' TASARISIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA: KABUL EDİLEBİLECEK DURUM DEĞİL



İsrail'in sabah ezanının hoparlörle okunmasını engelleyen yasa tasarısı hakkında görüşleri sorulan Kurtulmuş, "İsrail'de camilerden ezan okunmasıyla ilgili kısıtlamanın getirilmesi hiçbir bakımdan kabul edilebilecek bir durum değildir. İnanç özgürlüğüne, din ve vicdan özgürlüğüne aykırıdır. Bu karar çok kültürlü geçmişi olan bir şehirde, camilerde ezan seslerinin kısılmasına çalışmak anlaşılır bir şey değildir. Kudüs'ün kültürüne, tarihine, geçmişine hakarettir. Ben böyle bir yasağın uygulanmayacağını, böyle bir yanlışın ortaya konulmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.





'ŞANGHAY BEŞLİSİ' AÇIKLAMASI: TÜRKİYE'NİN BAŞKA BÖLGELERLE İLİŞKİSİNİ ORTADAN KALDIRACAK ANLAMINA GELMEZ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye'nin Şanghay Beşlisi içinde yer alması, çok rahat hareket etmesini sağlar' açıklaması üzerinden Türkiye'nin bu konuda resmi bir talebinin olup olmadığı sorulan Kurtulmuş, "Türkiye; tarihi, geçmişi, kültürü, jeopolitiği itibariyle dünyanın bütün bölgeleriyle eş zamanlı ve çok taraflı olarak ilişki kurabilecek dünyadaki ender ülkelerden biridir. Türkiye'nin bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dile getirdiği bir niyeti var. Şu anda Şanghay'da zaten gözlemci ülkeyiz. Orada atılan herhangi bir adım, Türkiye'nin başka bölgelerle olan ilişkisini ortadan kaldıracak anlamına gelmez. Gelişmeleri zaman içerisinde göreceğiz" diye konuştu.





"DİYALOG ZEMİNİNİ İŞARET ETMİŞ OLUYORUZ"



Başbakan Binali Yıldırım'ın, cinsel istismar düzenlemesi konusunda, AK Parti grubuna CHP ve MHP ile görüşülmesine ilişkin verdiği talimat sorulan Numan Kurtulmuş, "Biz CHP ve MHP teklifleri varsa getirsinler derken, zaten bir diyalog zeminini işaret etmiş oluyoruz. Yarına kadar bu konuyla ilgili ümit ederiz ki gelişmeler olur" dedi.





ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA: MHP SON NOKTAYI KOYMUŞ DEĞİL



AK Parti'nin MHP'ye ilettiği anayasa taslak metni üzerinden, anayasa değişikliğiyle ilgili gelinen son durumun sorulması üzerine Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, şu açıklamalarda bulundu: "Görüşmeler olumlu bir seyir takip ediyor. MHP'ye anayasa teklifimiz verilmiştir. Henüz MHP kendi içerisinde değerlendirmesini tamamlayıp, son noktayı koymuş değildir. MHP bir karara verecek. Ondan sonra 330'un aşılacak olduğu anlaşıldığı takdirde konu, Meclis gündemine getirilecektir. MHP nihai görüşünü ortaya koymuş değildir"