Kurtulmuş: Türk askerine saldıran uçaklar Rusya'ya ait değil

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, El Bab operasyonu sırasında Türk birliğine yönelik gerçekleştirilen hava saldırısının failine ilişkin "Rusya, saldırıda bulunan hava araçlarının Rusya'ya ait olmadığını bizzat Sayın Putin vasıtasıyla teyit etmiştir. Saldıran hava aracının, bölgedeki bütün hareketliliğin hepsinin kayıtları var. Bunlarla ilgili teyit yapıldıktan sonra gerekli girişimlerde bulunulacaktır. Kayıtlar gözden geçirildikten sonra gerekli adımlar atılacaktır" dedi

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu. Bakanlar Kurulu'nda görüşülen konulara ilişkin bilgi veren Kurtulmuş, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) müzakerelerin dondurulmasına ilişkin kararını değerlendirdi. Kurtulmuş, "Bu karar Avrupa hukuku bakımından da siyasi sonuçları olan bir karar değildir. Bunun siyasi sonuç doğurabilmesi için Avrupa Konseyi'nde belli bir çoğunlukla, üye ülkelerin yüzde 55'inin toplam nüfusu temsil eden yüzde 65'lik bir üye çoğunluğunun öyle bir karar alması gerekir. Avrupa hukuku bakımından da siyasi sonucu yoktur; ancak bu karar çok iyi müzakere edilmesi ve bundan sonraki Türkiye-AB ilişkileri bakımından da eksiksiz bir şekilde değerlendirilerek, gözden geçirilmesi gereken bir karardır" diye konuştu.





AP'NİN TÜRKİYE KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA: AVRUPA SİYASETİ BAKIMINDAN ALARM VERİCİ NİTELİKTE



AP'nin Türkiye kararının Avrupa siyaseti bakımından alarm verici nitelikte olduğunu savunan Kurtulmuş, "Özellikle aşırı sağ siyasetin; Türkiye karşıtı, göçmen karşıtı ve İslam karşıtı politikalarının AP'yi etkilediği aşikardır. Bu karar, Avrupa siyaseti bakımından alarm verici bir niteliktedir. Bu karar; vizyonsuz, çifte standartlı bir karardır. Bu kararı Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak yok hükmünde kabul ediyoruz. Bunun hiçbir siyasi karşılığının olmadığını, siyasi sonuç doğurmadığını da ifade ediyoruz" dedi.





"LİDERLER ZİRVESİ'NDE OLUMLU YAKLAŞIMLARIN ORTAYA KONULMASI ÖNEMLİ"



Aralık ayında toplanacak AB Liderler Zirvesi'ni hatırlatan Kurtulmuş, "Aralık ayının ortasında toplanacak Liderler Zirvesi'nden ise Türkiye ile ilişkiler bağlamında daha hassas, daha dengeli, daha vizyoner ve AB'nin geleceğine ciddi şekilde katkı yapacak yaklaşımların ortaya çıkacağını ümit ediyoruz. Bu karar, AB'nin içine kapanmasını da sağlayan, genişleme yanlısı tutumlarını törpüleyen bir karar Avrupa Birliği bakımından. Ben Liderler Zirvesi'nde bu kararın tersine, Türkiye ile ilgili olumlu yaklaşımların ortaya konulmasının Avrupa siyasetinin makul tarzı bakımından da önemli ve hayati olduğunu ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.





"AB'NİN İLİŞKİLERİ TAMİR EDECEK ADIMLARI ATMASINI TAVSİYE EDERİZ"



Türkiye ve AB ilişkilerinin geleceğine yönelik konuşan Kurtulmuş, "Biz bu ilişkilerin olumsuz bir yöne kaymasını istemeyiz ama ilişkilerin olumsuz bir yöne kaymasından Türkiye'den daha fazla AB'nin zararlı çıkacağını da ifade etmek isterim. AB'de siyaset yapıcılara tavsiyemiz de şudur. AB'yi çeşitli kanallarla etkileyen terör örgütlerinin etkisinden çıkarak, Türkiye ile dostane ilişkileri geliştirmek için yeniden AB'nin vizyoner bir sürece dönmesi ve bu ilişkileri tamir edecek adımları atmasını tavsiye ederiz" açıklamasında bulundu.





'FIRAT KALKANI' AÇIKLAMASI: TARAFLARIN DESTEK OLMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ



Fırat Kalkanı harekatına ilişkin de değerlendirmede bulunan Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonuyla hedeflediği en önemli husus 5 bin kilometrekarelik alanın DEAŞ terör örgütünden temizlenmesidir. Bu çerçevede bütün ilgili tarafların bu alanın DEAŞ'tan temizlenmesi için Türkiye'nin faaliyetlerine destek olmalarını, yardımcı olmalarını tavsiye ediyoruz. Bununla ilgili de bütün ilgili taraflarla operasyon öncesinde ve sırasında haberleşerek, onları da operasyon hakkında bilgilendiriyoruz"





'MÜNBİÇ' AÇIKLAMASI: KARARLILIĞIMIZI TEYİT EDİYORUZ



PYD'nin Münbiç'ten çekilmesi için ilgili taraflarla temasların sürdürüldüğünü ifade eden Kurtulmuş, "Bu konudaki kararlılığımızı teyit ediyoruz. Türkiye bütün gelişmeleri takip etmektedir. ÖSO'nun operasyonlarına da lojistik destek sağlamayı da sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.





TÜRK BİRLİĞİNE SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA: RUSYA, BİZZAT PUTİN VASITASIYLA TEYİT ETTİ



Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. El Bab operasyonu sırasında Türk birliğine yönelik gerçekleştirilen hava saldırısı üzerinden saldırının failine ilişkin son bilgiler sorulan Kurtulmuş, "Rusya, açıkça saldırıda bulunan hava araçlarının Rusya'ya ait olmadığını bizzat Sayın Putin vasıtasıyla teyit etmiştir. Saldıran hava aracının, bölgedeki bütün hareketliliğin hepsinin kayıtları var. Bunlarla ilgili teyit yapıldıktan sonra gerekli girişimlerde bulunulacaktır. Kayıtlar gözden geçirildikten sonra gerekli adımlar atılacaktır" diye konuştu.





'YENİ ANAYASA' AÇIKLAMASI: SON NOKTAYI LİDERLER KOYACAK



Anayasa değişikliğiyle ilgili AK Parti ve MHP arasında yürütülen çalışmalarda gelinen son noktaya ilişkin bilgiler sorulan Kurtulmuş, "MHP'den ve AK Parti'den arkadaşlarımız teklif üzerindeki çalışmalarına devam ediyor. MHP, teknik düzeyde anayasa değişiklik paketiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. En kısa zamanda bize resmi olarak da cevaplarını bildirecekler. Varsa herhangi bir sorun, bunların aşılması bakımından veya sorunlar aşılmışsa o zaman liderler düzeyinde son noktayı koyarak, bunun takviminin ne olacağı kararlaştırılacaktır. En kısa zamanda sonuca ulaşacağımızı düşünüyoruz" dedi.





TÜRKEŞ'İN 'BAHÇELİ' UYARISIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA: KİMSENİN NİYETİYLE İLGİLENMEYİZ



Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili siyaseten tuzak kurabileceğine yönelik yorumunu nasıl değerlendirdiği sorulan Kurtulmuş, "Biz MHP ile resmi olarak görüşmelerimize devam ediyoruz. MHP de belli bir noktaya gelip, geldiği noktada eğer anayasa teklifimizi zaten kabul ettiklerini bildirirlerse liderler de son noktayı koyacak ve görüşme yapacak. Biz kimsenin niyetiyle, nasıl hareket edeceğiyle ilgilenmeyiz. Siyaset somut bir iştir. Ümit ediyoruz, gelinen nokta onu gösteriyor, parlamentoda en az 330'u aşacak bir noktaya geliyoruz" diye yanıt verdi.





YUNANİSTAN'DAN GELEN 'MÜLTECİ' İDDİALARINA YANIT



Yunanistan'ın, Türkiye'nin günde 3 bin mülteciyi Yunanistan'a geri göndermeyi planladığına dair basında yer alan iddiası sorulan Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı: "Eş zamanlı olarak iki anlaşma yürütülmüştür. Bunlardan biri vize serbestisi anlaşması ve geri kabul anlaşması. Türkiye üzerine düşeni yaptı. Şu an neredeyse Türkiye'den yasadışı yollarla giden göçmenler sıfır düzeyine inmiştir. Bizim AB'den beklentimiz, AB tarafının da kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesidir. AB, vize serbestisini bir an evvel uygulamaya koymalıdır. AB, Türkiye'nin göçmenlere yapmış olduğu desteklerin yükünü hafifletmek bakımından 3 milyar Dolar'lık fonu kullandırma kararı almıştı. Bu fonun kullanılmasıyla ilgili AB'nin bu işi bir takvime bağlamasını temenni ediyoruz"





'DOLAR' AÇIKLAMASI: OLDUKÇA İYİMSERİZ, BELLİ BİR SEVİYEYE DÜŞECEK



Dolar'daki düşüşün devamının beklenip beklenmediği ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Türk Lirası'nı özendirecek çalışmalar yapıldığına yönelik açıklaması sorulan Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Lirayı özendirmek için somut planlarımız var. Ticaretin de Türk parası üzerinden yapılmasını sağlayacak, ödemelerin Türk parası üzerinden yapılmasını sağlayacak girişimlerde bulunuyoruz. Ancak hiç kimsenin Dolar, şu anda şu noktaya çıkar ya da düşer; deme gücü yoktur. Şu anda Türkiye'de dövizin, Türk parasının değerlenmesi ağırlıklı olarak Türkiye ekonomisinin iç yapısındaki sorunlar dolayısıyla değildir. Türkiye ekonomisi birtakım yapısal zafiyetler gösterdiği için döviz dalgalanıyor, değildir. Amerika'nın küresel politikalarındaki muhtemel değişikliklerin ne yönde olacağı, Amerikan iç politikasında da Amerikan ekonomisinin hangi yöne doğru evrileceğine ilişkin beklenti farklılıklarından doğan bir türbülans var. Bu türbülans Türkiye'nin dışındaki şartlardan kaynaklanıyor, Türk ekonomisinin zafiyetinden kaynaklanmıyor. Biz oldukça iyimseriz. Belli bir süre sonra Dolar belli bir seviyeye düşecektir"





ALMANYA VE BELÇİKA MAHKEMELERİNİN PKK KARARINA TEPKİ: ASLA MEŞRU GÖRÜLEMEZ



Almanya ve Belçika'daki bazı mahkemelerin PKK'lı teröristleri serbest bıraktığı yönündeki haberler hakkında görüşleri sorulan Kurtulmuş, "AB, PKK'yı terör listesine alırken sadece bizim ricamız üzerine almadı. PKK dediğimiz örgüt, Avrupa ülkelerinde çok sayıda terör faaliyetinde bulundu. AB'nin PKK'yı terör örgütleri listesine koymasının temel nedeni budur. AB'nin PKK'yı terör listesinden çıkaracağını söylemek ya da böyle bir çalışmanın içinde olmak akla ziyan bir iştir. Bahsi geçen mahkeme kararları, münferittir. Mahkemelerde alınan bu karar, maalesef Avrupa içerisinde yükselen ırkçılığın ve Türkiye karşıtlığının bir terör örgütünü destekleyecek mahkeme kararı alma noktasına kadar gelmiş olduğunu göstermesi bakımından hazindir. Bu mahkeme kararları kabul edilemez, asla meşru görülemez bir tavırdır. Bu karar Avrupa açısından alarm vericidir" diye konuştu.





'OHAL' AÇIKLAMASI: REFERANDUMA GİDİLMEDEN SONUÇLANMIŞ OLUR



Başbakan Binali Yıldırım'ın, referanduma OHAL'de gidilmeyeceğine ilişkin açıklamasının sorulması üzerine Kurtulmuş, şunları kaydetti: "OHAL'in ilan edilmesi bir gereklilik dolayısıyladır. Türkiye uçurumun kenarından döndü. Darbe teşebbüsünün arkasında 40 yıllık bir hazırlık var. Devletin bu cuntacı zihniyetten kurtulması için bir taraftan reform adımlarını atarken diğer taraftan da devletin içinden bu unsurların temizlenmesi için çok titiz bir çalışma sürdürülüyor. Bunun vakit alacağı açıktır. Büyük bir mücadele sürdürüldüğü için OHAL gerektiği kadar Türkiye'de ilan edilecek. Ümit ederiz en kısa süre içerisinde OHAL'i bitirip, Türkiye ciddi bir şekilde normalleşme sürecine başlar. Ümit ederiz referanduma gidilmeden OHAL sonuçlanmış olur, işlerimizi bitirmiş oluruz"





'MEHMET ŞİMŞEK' AÇIKLAMASI: ÜSTÜNE SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ YOK



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaştığı 'AB çökmüyor, tam aksine büyük bir başarı hikayesi' mesajı sorulan Kurtulmuş, "Sayın Mehmet Şimşek bu tweetine daha sonra attığı tweetlerle kendisi açıklık getirdi. Onun üstüne söyleyecek sözümüz yok" diye yanıt verdi.





'HAŞDİ ŞABİ' KARARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA: ÜMİT EDERİZ IRAK HÜKÜMETİ SÖZLERİNİN ARKASINDA DURUR



Irak Meclisi'nde, Haşdi Şabi'nin Irak ordusuna katılmasına yönelik alınan karar hakkında Türkiye'nin görüşleri sorulan Kurtulmuş, "Haşdi Şabi konusundaki titizliğimiz Irak hükümetiyle her vesileyle paylaşılıyor. Telafer, Musul konusunda Haşdi Şabi'nin bu şehirlerin içerisine girmemesi konusunda bir ittifak söz konusudur. Irak parlamentosu Haşdi Şabi'yi kısmen meşrulaştıran bir karar almıştır. Bu karara rağmen Irak Başbakanı'nın ifadesiyle Haşdi Şabi, bu şehirlere girmeyecek ve olası bir mezhep çatışmasının kapısı açılmayacaktır. Ümit ederiz Irak hükümeti bu sözlerin arkasında durur" diye konuştu.





"AÇILMIŞ DAVALARLA İLGİLİ YÖNLENDİRİCİ BİR ŞEY SÖYLEMEYİZ"



Meclis eski Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin'ın 'HDP'liler AYM tarafından serbest bırakılabilir' görüşü hakkında düşünceleri sorulan Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, şöyle konuştu:



"Biz siyasetçiler açılmış olan davalarla ilgili yönlendirici bir şey söylemeyiz. Şu anda devam eden hukuki bir süreç var, mahkemeler var. Her bir tutuklu milletvekiliyle ilgili oluşmuş farklı şartlar var. Bu dosyaların içeriği hakkında karar vermek siyasetçilere düşen bir şey değil. Bağımsız mahkemeler, tek tek dosyaları inceleyecekler. Yargı süreçleri devam edecek ve onun sonucu olarak bir karar ortaya çıkacaktır. Süreç tamamıyla bağımsız mahkemelerin kontrolü altındadır"