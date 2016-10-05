

O ZAMAN IRAK HÜKÜMETİ, ULUSLARARASI CAMİA NEREDEYDİ?



BAŞİKA'NIN TARTIŞMA KONUSU YAPILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Haber Kaynağı: AA

Irak parlamentosunun Türk askerinin Başika'dan çekilmesinin istemesine ilişkin soru üzerine Kurtulmuş şöyle konuştu: Musul DEAŞ tarafından bir günde işgal edildiğinde Irak hükümeti neredeydi? Yine bir çok Irak şehri bir günde işgal edildiğinde uluslararası camia neredeydi?Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye, Irak Merkezi Hükümeti ile terör örgütlerinin Irak'tan temizlenmesi için her türlü iş birliği yapmaya hazırdır. Türkiye, bu anlamda Musul'un da DAEŞ'in ve diğer terör örgütlerinin tehdidi altında bulunmasına karşı olduğunu başından beri ifade etmektedir." dedi.Türkiye'nin, Irak ve Suriye'deki yapının değiştirilmesine yönelik çabaların karşısında olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:"Irak, Iraklılarındır. Suriye, Suriyelilerindir. Ama hiçbir terör örgütünün, oradaki etnik yapıyı değiştirmek, oradaki demokratik yapıyı değiştirmek gibi eylemin içerisinde olmasına ne Türkiye olarak bizim müsaade etmemiz mümkündür, ne de Irak'ın ya da başka bir ülkenin buna müsaade etmesi lazım."Kurtulmuş, Irak Parlemantosunun Türkiye'nin Başika'daki askerlerini çekmesini istemesinin sorulması üzerine şunları kaydetti:“Türkiye'nin Başika'daki varlığı Musul'un DEAŞ tarafından işgalinden sonra ortaya çıkan bir zorunluluk dolayısıyladır. Musul DEAŞ tarafından bir günde işgal edildiğinde Irak hükümeti neredeydi? Yine bir çok Irak şehri bir günde işgal edildiğinde uluslararası camia neredeydi? Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Başika'daki varlığı ya da şu anda Suriye topraklarındaki operasyon dolayısıyla hiç birisi işgalci bir amaçla değildir. O ülkelerin iç işlerine karışmak amacıyla değildir"Kurtulmuş, Başika'ya ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:"Başika meselesinde biliyorsunuz başından itibaren Kuzey Irak'taki yerel yönetimin, Barzani yönetiminin de Türk birliklerinden özellikle yerel güçlerin Musul'u kurtarmak için eğitilmesi konusunda destek istediği, yardım istediği de açıktır. Bu konu herhangi bir tartışma konusu değildir. Türkiye, Başika'nın tartışma konusu yapılmasına müsaade etmeyecektir."