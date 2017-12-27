Kuzu önce bu tweeti yazdı, sonra geri adım attı

Yayımlanan son KHK'daki bir madde tartışmalara neden oldu. Konuyla ilgili AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun attığı bir tweet de tartışmaların haklılığını ortaya koydu. Daha sonra Kuzu, tweetini sildi ve bu tweeti attı

15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Türkiye OHAL şartlarında KHK'lar ile yönetilmeye devam ediliyor. KHK'lara konulan bazı maddeler ise tepkilere neden oluyor. Bunlardan birisi de "Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır." maddesi oldu.



Birçok siyasi, baro ve kanaat önderi bu maddenin ileride iç savaşa neden olabileceğini belirterek tepki gösterdi. Her ne kadar AKP bu maddenin sadece 15 Temmuz ve 16 Temmuz'u kapsadığını söylese de '15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında' cümlesi kafalarda soru işaretlerine neden oldu.





Tartışmalar devam ederken bazı milletvekillerinin attıkları tweetlerdeki değişiklik de gözlerden kaçmadı. Bunlardan biri de tweetleriyle çok sık gündeme gelen İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu oldu. Kuzu önce, “696 Sayılı KHK ile ‘Terör olaylarını önleyen sivillere yargı muafiyeti’ getirdik. İşin özeti şu: 15 Temmuz benzeri bir darbe veya terör saldırısı yeniden gerçekleşirse, bu ihanete müdahale edecek vatandaşlarımız kanuni olarak koruma altına alınacak” tweetini attı. Bu tweeti tartışmaların ne kadar da haklı olduğu yargısını aklına getirirken Kuzu daha sonra bu tweeti sildi ve yerine “Son çıkan KHK’nın amacı ve kapsamı çok açık. Bu ülkede 15 Temmuz vahşetini yaşatanlara karşı direnen vatandaşlarımızın, demokrasiye sahip çıkmaları nedeniyle devletin yanlarında olduğunu göstermek. Bunu farklı yerlere çekmek iyi niyet değildir” tweetini attı.



