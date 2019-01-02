Seçim çalışmalarını kapsamında Karabağlar Limontepe semtinde bulunan Aksaray Sofular Derneğini ziyaret eden AK Parti Karabağlar Başkan Aday Adayı Bilal Doğan, Limontepe'ye kentsel dönüşüm sözü verdi. Doğan, "Aday gösterilip seçilirsem bölgenin en büyük sorunlarından biri olan kentsel dönüşümü hayata geçireceğiz" dedi.

Yasin Çetin - AK Parti Karabağlar Başkan Aday Adayı Bilal Doğan, Karabağlar Limontepe semtinde Aksaray Sofular Derneğini ziyaret ederek üyelerle bir araya geldi. Vatandaşların ve dernek üyelerinin yaşadıkları çeşitli sorunları dinleyen Doğan, talep ve isteklerini not aldı. Bölgenin en büyük sorunlarından biri olan Kentsel Dönüşüm konusunda vatandaşların sorunları hakkında çözüm önerileri getiren Doğan, dernek üyelerini bilgilendirdi. Bilal Doğan'ın Limontepe'de Aksaray Sofular Derneği ziyaretinde dernek başkanı Gökhan Altıner'in yanı sıra Niğdeliler Federasyonu Başkan yardımcısı Cenan Keskin de katıldı. Dernek ziyaretinin ardından Bilal Doğan, bölgede bulunan taziye evine ziyaret ederek geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Gökçe Örnek'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Belediye hizmetinden mahrumsunuz

Dernek üyeleri ile bir araya gelen Doğan, bölgede yaşayan vatandaşların yaşadıkları sorunları dinledi. Bilal Doğan, dernek üyelerinden Limontepe ve ihtiyaçları hakkında bilgi alırken, vatandaşlar da taleplerini iletti. Vatandaşlar, Karabağlar Belediyesi'nden yeteri kadar hizmet alamadığını belirtirken, bölgeye ilgisiz kalındığını dile getirdi. Limontepe'ye imar verilmemesinden dolayı uzun süre boyunca evlerine kavuşamadıklarını vurgulayan vatandaşlar, hükümetin hayata geçirdiği imar barışı süreci ile bu sorunun giderildiğini anlattılar. Karabağlar'da sosyal tesislerin yetersiz olmasından dolayı çocukların yüzmek için Güzelyalı'da denize girdiğini ve boğulma olayların yaşandığını aktaran vatandaşlar, belediye hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmak istediklerini dile getirdi.

3 vadede sorunlara çözüm

Vatandaşların yaşadığı sorunları dinleyen Bilal Doğan, bu sorunların giderilmesi ve belediye hizmetlerinde Limontepe'nin en iyi şekilde yararlanması için 31 Mart tarihine dikkat çekti. AK Parti belediyelerde bu sorunların olmadığını dikkat çeken Doğan, aday gösterilip seçilmesi halinde Lmontepe'ye en iyi şekilde belediye hizmetlerini sunacaklarını söyledi. Karabağlar Belediyesi'nin iki dönemdir Karabağlar genelinde olduğu gibi Limontepe'ye de ilgisiz kaldığını yaptıkları incelemelerle yakından gördüklerini dikkat çeken Doğan, "Limontepe, Karabağlar'ın en güzel mahallelerinden biri olmasına rağmen maalesef belediye hizmetlerinden istenilen şekilde yararlanamamış. Biz tüm Karabağlar'ın sorununu biliyoruz. Bu sorunları çözmek için projelerimizi hazırladık. Kısa, orta ve uzun vadede sorunlara çare olacak projelerimizi teker teker hayata geçireceğiz. Kısa vadede ilçemizi sosyal ve kültürel alanlarımızı oluşturacağız. Orta vadede ise Karabağlar'daki trafik yoğunluğunu ve otopark sorununu çözeceğiz. Yeşillik Caddesinde oluşan yoğun trafiği batı çıktılar ve yonca kavşakları ile çözüm bulacağız. Uzun vadede ise bölgemizin en büyük sorunlarından biri olan Kentsel Dönüşümü çözeceğiz. Yerel belediye ile hükümet arasında uyumu sağlayarak bu sorunu çözeceğiz. Eğer aday gösterilip 31 Mart'ta da seçilirsem Karabağlar'ın kentsel dönüşüm sorununu çözeceğiz" diye konuştu.

İmar barışından yararlanın

Öte yandan kendilerine imar barışı için başvuruda bulunmayın yönünde çeşitli yerlerden söylentilerin ulaştığını dile getiren vatandaşlar, imar barışı konusunda Bilal Doğan'dan bu durum hakkında bilgi aldı. Bilal Doğan ise bu tip söylentilere inanılmaması konusunda vatandaşlara uyararak, "Bu tip söylentilere inanmayın. Bu söylentileri ortaya atanlar hükümetle vatandaşın arasını açmak istiyor, hükümetle vatandaşı karşı karşıya getirmek istiyor. Bu söylentileri ortaya atanlar sizin iyiliğinizi istemiyor. Söylentilere inanıp halen imar barışına başvuru yapmayan varsa hemen işlemlerini yaptırarak imar barışını başvuruda bulunsun" dedi.