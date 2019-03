Mahir Polat: Adaleti kadınlarla birlikte arayacağız

CHP'li Polat, Türkiye'nin 149 ülke arasında cinsiyet eşitliğinde 130'uncu, kadınların iş gücüne katılımında ise 131'inci sırada yer aldığını belirterek, "Biz CHP olarak bu tabloya karşı çıkıyor, içimize sindiremiyoruz. Ülkemizde daha fazla adalet, eşitlik ve özgürlük için kadınlarımız ile birlikte, kadınlarımızın üzerinde bulunan bütün baskılara karşı çıkıyoruz. Kadınlarımıza karşı şiddeti yücelten, çocuk yaşta gelin olmaya sürükleyen, yoksulluğa mahkum eden her türlü baskıya karşı kadınlarımızla sırt sırta mücadele vereceğiz" dedi.

TBMM Çevre Komisyonu Üyesi, CHP YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'de kadınların bu 8 Mart'a da baskı, şiddet ve yoksulluk gibi birçok sorunla girdiğini vurguladı. Türkiye'nin 149 ülke arasında cinsiyet eşitliğinde 130'uncu, kadınların iş gücüne katılımında 131'inci sırada yer aldığını belirten Polat, "Biz CHP olarak bu tabloya karşı çıkıyor, içimize sindiremiyoruz. Ülkemizde daha fazla adalet, eşitlik ve özgürlük için kadınlarımız ile birlikte, kadınlarımızın üzerinde bulunan bütün baskılara karşı çıkıyoruz, çıkmaya devam edeceğiz. Kadınlarımıza karşı şiddeti yücelten, çocuk yaşta gelin olmaya sürükleyen, yoksulluğa mahkum eden her türlü baskıya karşı kadınlarımızla sırt sırta mücadele vereceğiz" dedi.

Hayatın içinde olmalılar

Mahir Polat, Dünya Kadınlar Günü mesajında, Türkiye'de kadınların bu 8 Mart'a da maalesef baskı, şiddet ve yoksulluk gibi birçok sorunla boğuşarak girdiğini vurguladı. CHP'nin kadınların eşit ve özgür bir birey olarak sosyal yaşamın ve çalışma yaşamının içinde olmalarını, yaşam güvencelerinin ve sosyal güvencelerinin tam olarak sağlanmasını istediğini belirten Polat, "Bizi eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın, annelerimizin, yalnızca çalışma yaşamında değil, sosyal ve aile yaşamlarında da sömürüye ve birçok psikolojik ve fiziksel saldırılara maruz kalmadığı, canlarına kastedilmediği, çocuk gelinlerin ve kadın cinayetlerinin olmadığı bir dünya diliyoruz" dedi.

Kadın özgür, toplum özgür

Dünya Ekonomik Forumu'nun açıkladığı 2018 yılı Sosyal Cinsiyet Uçurumu Ölçümü verilerine göre, maalesef Türkiye'nin 149 ülke arasında cinsiyet eşitliğinde 130'uncu, kadınların iş gücüne katılımında ise 131'inci sırada yer aldığını anımsatan Polat, bu tablonun kabul edilemeyeceğini söyledi. Polat, Kurtuluş Savaşı'nda cephede ve cephe gerisinde görev ve sorumluluklar üstlenen kadınların, Cumhuriyet'in ilanı ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bilimden sanata, spordan politikaya kadar hayatın her alanında görev alarak ülkemizin gelişmesi için mücadele ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Kadınlarımız, CHP iktidarında evde, işte, sokakta, siyasette ve hayatın diğer tüm alanlarında daha özgürleşecek, daha emin, daha sağlam adımlarla ilerleyip, kendilerine güvenecekler. Kadınlarımız özgürleştikçe biz özgürleşeceğiz, ülkemiz özgürleşecek. Kadınlarımızın barışa, hukuka, ülkemizin geleceğine ve doğasına sahip çıkacaklarına ilişkin inancımız her zaman tam olacak. Elinin değdiği her yere güzellik ve iyilik götüren, her karanlığı ışıklarıyla aydınlatan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!"