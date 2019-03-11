Mahir Polat, Aliağa'daki santrali sordu: Bilginiz dahilinde mi?

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, ÇED olumlu kararı iptal edilmesine rağmen faaliyete devam eden Aliağa’daki İzdemir Enerji Santralı-II İkinci Ünite İlavesi projesini Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a sordu. Santralin mahkeme kararına rağmen hangi gerekçeyle çalışmaya devam ettiğinin açıklanmasını isteyen Polat, “Santralin çalışması Bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir? Eğer bilginiz dahilindeyse hangi gerekçeyle buna göz yumulmaktadır?” diye sordu.

TBMM Çevre Komisyonu Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, ÇED olumlu kararı mahkeme tarafından iptal edildiği halde faaliyetine devam eden ve başta çevreci kuruluşlar olmak üzere kamuoyunun büyük tepkisine neden olan İzmir Aliağa’daki İzdemir Enerji Santralı-II İkinci Ünite İlavesi projesini Bakan Kurum’a sordu. Santralin mahkeme kararına rağmen hangi gerekçeyle çalışmaya devam ettiğinin açıklanmasını isteyen Polat, “Santralin çalışması Bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir? Eğer bilginiz dahilindeyse hangi gerekçeyle buna göz yumulmaktadır?” diye sordu. Konuyla ilgili bir araştırma önergesi de veren Polat, “Aliağa’da geleceğe dönük planlamalarda enerji ihtiyacı ve yatırımlarının mutlaka çevresel etkiler göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmesi, termik santraller başta olmak üzere çevreye zarar veren tüm yatırımların durdurulması, bölgenin ‘çevre karnesi’nin tüm boyutlarıyla ortaya konulması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması şarttır” dedi.

Bir an önce alınmalı

CHP’li Polat, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, İzmir Aliağa’daki İzdemir Enerji Santralı-II İkinci Ünite İlavesi projesi için verilen 19.02.2016 tarihli ÇED olumlu kararının, İzmir 1. İdare Mahkemesi’nin 07.01.2019 tarihli kararıyla iptal edildiğini anımsattı. Bölgede büyük kirlilik yaratan ve bu nedenle başta meslek örgütleri olmak üzere pek çok kesimin tepkisine neden olan İzdemir Enerji Santrali-II’nin mahkeme kararlarına rağmen çalışmaya devam ettiğinin ifade edildiğini vurgulayan Polat, şöyle devam etti:

“Üstelik söz konusu termik santralin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmiş işyeri açma ve çalışma ruhsatının dahi olmadığı belirtilmektedir. Konuyla ilgili olarak aralarında İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, TMMOB İKK, TMMOB ÇMO, TMMOB ZMO, TMMOB KMO, TMMOB ŞPO, EGEÇEP, Ekoloji Kolektifi Derneği, Kıyı Ege Belediyeler Birliği gibi pek çok önemli örgütün olduğu bir grup da açıklama yaparak, bir an önce önlem alınmasını istemiştir.”

Neden göz yumuluyor?

İzmir Aliağa’daki İzdemir Enerji Santralı-II İkinci Ünite İlavesi projesi için verilen ÇED olumlu kararının iptal edilmesine rağmen santralin hala çalışmaya devam ettiği iddialarının doğru olup olmadığını soran Polat, “Doğru ise bunun gerekçesi nedir? Santralin mahkeme kararına rağmen çalışması Bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir? Eğer bilginiz dahilindeyse hangi gerekçeyle buna göz yumulmaktadır?” diye sordu.

Çalışma yapıldı mı?

Polat, Bakanlığın santralin çalışmasının durdurulmasına yönelik bir girişimi olup olmayacağının açıklanmasını isteyerek, önergesinde şu sorulara yer verdi:

-Bakanlığınız tarafından santralin çevreye verdiği zararla ilgili olarak herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Yapıldıysa içeriği nedir? Yapılmadıysa böyle bir çalışmanın hayata geçirilmesi düşünülmekte midir?

-Bölge için büyük önem taşıyan ve yarattığı kirlilik nedeniyle tehlike yaratan santralle ilgili olarak çevreci kuruluşların ve kamuoyunun tepkisini Bakanlığınız nasıl değerlendirmektedir?

-Söz konusu termik santralin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmiş işyeri açma ve çalışma ruhsatının dahi olmadığı iddiası doğru mudur? Doğru ise konuyla ilgili olarak önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle hangi işlemler gerçekleştirilmiştir?

Araştırma Komisyonu kurulmalı

Polat, konuyla ilgili olarak verdiği araştırma önergesinin gerekçesinde, Aliağa’nın 1960 yılında yaklaşık 3 bin nüfuslu bir balıkçı kasabasıyken, 1961’de demir-çelik, petrokimya ve rafineri gibi kuruluşların bölgeye gelmesiyle birlikte ağır sanayi bölgesi haline geldiğini belirterek, Aliağa’da ısınma ya da trafik kaynaklı hava kirliliğinin yanı sıra yoğun şekilde sanayi kaynaklı hava kirliliğinin görüldüğünü vurguladı. Aliağa’da yeni sanayi tesislerinin faaliyete geçmesiyle birlikte enerji ihtiyacının arttığını, ancak bölgede hayata geçirilen santral projelerinde kirliliğin ve çevreye olumsuz etkilerinin göz önüne alınmadığını ifade eden Polat, şöyle devam etti:

“İzmir ve Türk sanayisi açısından büyük önem taşıyan Aliağa’nın geleceğe dönük planlamalarında enerji ihtiyacı ve yatırımları mutlaka çevresel etkileri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmelidir. Aliağa’da artık sanayi yatırımlarından çok yeşil alanların arttırılmasına, temiz havaya, temiz su ve toprağa ihtiyaç vardır. Aliağa’da doğal morfoloji korunmalıdır. Aliağa’da düzenli hava kalitesi ölçümlerine başlanması, sanayi tesislerinden yayılan emisyonların olması gerektiği gibi planlanması, burada yeni termik santrallerin açılmaması büyük önem taşımaktadır. Çünkü, bölgede sanayileşme sonucu yaşanan çevresel kirlilik üst limite ulaşmıştır. Bölgede acil bir çevresel değerlendirme çalışması yapılmalı, tam anlamıyla bir ‘çevre karnesi’ oluşturulmalıdır. Bölgede faaliyette olan ve yapılması planlanan termik santraller başta olmak üzere çevreye zarar veren tüm yatırımların durdurulması, bölgesel planlama ve çevre kirliliğini rehabilite edecek çalışmaların yapılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasını istiyoruz.”