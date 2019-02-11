Mahir Polat: 'Allah çarpar' sözüne katılıyor musunuz?

CHP izmir Milletvekili Mahir Polat, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci’nin ziyareti sırasında İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Salahaddin Hünü’nün söylediği “AK Parti’ye oy vermeyeni Allah çarpar” ifadelerini Bakan Pekcan’a sordu. Polat, “Hünü bu ifadeleri kullanma cüretini kim ya da kimlerden almaktadır? Temsil ettiği kişiler göz önüne alındığında böyle bir açıklama yapması doğru ve etik midir?” diye sordu.

TBMM Çevre Komisyonu Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci’nin ziyareti sırasında İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Salahaddin Hünü’nün söylediği “AK Parti’ye oy vermeyeni Allah çarpar” ifadelerini TBMM gündemine taşıdı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Polat, “Hünü bu ifadeleri kullanma cüretini kim ya da kimlerden almaktadır? Temsil ettiği kişiler göz önüne alındığında böyle bir açıklama yapması doğru ve etik midir? Bakanlığınızın bu konuda hiçbir açıklama yapmamış olması, söz konusu açıklamayı kabullenmesi anlamına mı gelmektedir?” sorularını yöneltti.

Kime güveniyor?

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin kaç üyesi bulunduğunu soran Polat, “Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri’nin yöneticilerinin görev ve yetkileri arasında siyasi içerikli açıklamalar, siyasi parti ve adaylarıyla ilgili propaganda yapmak, siyasi partilerin faaliyetlerine katılmak bulunmakta mıdır? İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin Başkanı Salahaddin Hünü basına açık bir toplantıda ‘AK Parti’ye oy vermeyeni Allah çarpar’ ifadelerini kullanma cüretini kim ya da kimlerden almaktadır? Temsil ettiği kişiler göz önüne alındığında böyle bir açıklama yapması doğru ve etik midir?” sorularını yöneltti.

Yaptırım olacak mı?

Polat, Salahaddin Hünü’nün herhangi bir partiye üyeliğinin bulunmadığının açıklanmasını isteyerek, önergesinde şu sorulara yer verdi:

Bakanlığınızın, esnafların üst düzey temsilcisi Hünü’nün açıklamalarıyla ilgili görüşü nedir? Hünü hakkında herhangi bir yaptırım var mıdır, talihsiz açıklamasının ardından olacak mıdır?

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Salahaddin Hünü’nün ‘AK Parti’ye oy vermeyeni Allah çarpar’ ifadelerinin, esnaf ve vatandaşlar arasında bir ayrıma neden olacağı düşünülmekte midir?

AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci’nin Hünü’ye cevaben sarf ettiği ‘Bak birileri yanlış anlar’ sözleriyle kast ettiği “birileri” kimlerdir?

Bu açıklamayla yerel seçimde AKP’yi tercih etmeyen vatandaşlarımız kutsal dinimiz ve inancımız da kullanılarak bir espri unsuru haline mi getirilmiştir?

Duyarsızlığın nedeni ne?

Bakanlığınıza bağlı olarak faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü’nün ‘Ahlaki değerlerden ödün vermeyen esnaf ve sanatkâr oluşturulmasına yönlendirici, teşvik edici ve destekleyici uygulama ve düzenlemelerle öncülük etme’ vizyonu bulunmasına karşın, sözde esnaf temsilcisi olan bu kişinin en hafifinden talihsiz olan bu açıklamasına duyarsız kalmasının gerekçesi nedir? Bakanlığınızın bu konuda hiç bir açıklama yapmamış olması, söz konusu açıklamayı kabullenmesi anlamına mı gelmektedir?”

Ne olmuştu?

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, seçim çalışmaları kapsamında 5 Şubat 2019 tarihinde İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Salahaddin Hünü’yü ziyaret etmişti. Ziyarette Hünü, “Kendisine layık değil ama Allah nazardan korusun diye bir Ayetel Kürsi hediye etmek istiyoruz. Allah ayağını düz bastırsın, hata, kaza vermesin. İnşallah belediye başkanımız olarak da bizi ziyaret etmeyi Allah nasip etsin. Ben belediye başkanından memnunum Allah da memnun etsin inşallah. Hepiniz de memnun olacaksınız. Bak AK Parti’ye oy vermeyeni Allah çarpar” ifadelerini kullanmıştı. Hünü, Zeybekci’nin “Birileri başka şey anlar” sözleri üzerine bu kez de “Anlasın, ne anlarsa anlasın” diye konuşmuştu.