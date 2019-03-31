Mahir Polat: Çaresi yok, biz kazanacağız

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde eşi Meltem Polat'la birlikte Bornova Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. Herkesi oy vermeye ve sandıklara sahip çıkmaya çağıran Polat, "Şimdi baharın habercisi olacak sandıklara sahip çıkmanın vaktidir. Eğer, hak haksızlıktan yüce, sevgi nefretten üstün, aydınlık karanlıktan güçlüyse, çaresi yok; biz kazanacağız" dedi.

Mahir Polat: Çaresi yok, biz kazanacağız
31 Mart 2019 Pazar 14:39

5 yıl boyunca tüm kentlerin güzel bir yönetimle buluşmasını dileyen Polat, "İzmirimiz bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yönetimiyle tüm Türkiye'ye örnek olacak. Tam demokrasinin egemen olduğu, her kesimden yurttaşın huzur bulduğu kentlerde yaşamayı diliyorum" diye konuştu.

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