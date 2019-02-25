Mahir Polat: Çiftçiye verilen destekler yetersiz

CHP'li Polat'ın ıspanak üreticileri başta olmak üzere İzmir'deki çiftçilere yönelik tarımsal desteklerle ilgili önergesine Bakan Pakdemirli'den yanıt geldi. İzmir'deki çiftçilere 2018 yılında 458,5 milyon lira destek ödemesi yapıldığını bildiren Pakdemirli, "2003-2018 döneminde İzmir'de çiftçilerimize toplam 3,7 milyar lira nakit tarımsal destek verilmiştir" dedi.

Türkiye'nin ıspanak ihraç eden bir ülke konumunda olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, bu kapsamda 2018 yılının ilk 11 aylık döneminde ise 4438 ton ıspanağın ihraç edilerek, 3,6 milyon dolarlık döviz elde edildiğini bildirdi. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, üreticilerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Eğer bu destekler yeterli ise o zaman neden üreticilerimiz zor durumda? Neden borçlarını ödeyemiyor?" diye sordu.

Ispanak toplanamıyor

CHP'li Polat, Foça'nın Gerenköy Mahallesi'nde girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle ürünlerini toplayamayan ıspanak üreticilerinin durumlarını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye sormuştu. Pakdemirli, Polat'ın soru önergesine verdiği yanıtta, tarımsal desteklerin ilin veya ilçenin tarımsal potansiyeli, çiftçi sayısı, tarımsal alanı, ürün çeşidi, hayvan sayısı gibi faktörler ile üreticilerin destek için yapmış oldukları başvurulara göre değiştiğini vurguladı. İzmir'e 2002 yılında toplam 45 milyon lira tarımsal destek verilmişken, 2018 yılında 458.5 milyon lira destek ödemesi yapıldığını bildiren Pakdemirli, "2003-2018 döneminde İzmir'de çiftçilerimize toplam 3.7 milyar lira nakit tarımsal destek verilmiştir" dedi.

Ispanak ihracatı

Türkiye'nin ıspanak ihraç eden bir ülke konumunda olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, bu kapsamda 2017 yılında 3 bin 550 ton ıspanak ihraç edildiğini, bunun karşılığında da 3.1 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandığını bildirdi. Pakdemirli, 2018 yılının ilk 11 aylık döneminde ise 4 bin 438 ton ıspanağın ihraç edilerek, 3.6 milyon dolarlık döviz elde edildiğini belirterek, "Ispanak taze, dondurulmuş ve kurutulmuş olarak ihraç edilmektedir. Üretilen ıspanağın büyük kısmı iç piyasada tüketilmektedir" dedi.

Dışa bağımlıyız

Bakan Pakdemirli'nin verdiği yanıtı değerlendiren CHP'li Polat, tarım sektörünün son derece zor bir dönemden geçtiğini, tarımın yapısal sorunlarının her geçen gün arttığına dikkat çekerek, şöyle devam etti: "Ülkemiz, özellikle AKP iktidarları döneminde tarımsal üretimde dışa bağımlı bir yapı oluşturularak, çok uluslu şirketlerin girdi pazarı haline getirildi. Ülkemiz adeta ithalat cennetine dönüştürüldü. Çiftçi tarımdan koparıldı. Üretim azaldı. Üretim azalınca fiyatlar yükseldi. Yükselen fiyatları düşürmek için yine ithalat yapıldı. Bugün tarımda hem bitkisel üretimde hem de hayvancılıkta çözüm bekleyen en önemli sorunların başında yüksek girdi maliyetleri geliyor. Bitkisel üretim yapan çiftçi, temel girdiler olan mazot, tohum, gübre ve ilaç kullanarak üretim yapıyor. Bu girdilerin hepsinde ülkemiz dışa bağımlı. Döviz arttıkça üretim maliyeti artıyor. Ama çiftçi bunu ürün fiyatına yansıtabiliyor mu? Hayır. Onun için çiftçimizin, üreticilerimizin daha çok desteklenmesi gerekiyor. Eğer bu destekler yeterli ise o zaman neden üreticilerimiz zor durumda? Neden borçlarını ödeyemiyor?"

Havza bazlı destek

Bakan Pakdemirli, 2017 yılından itibaren bitkisel ve hayvansal üretimde, ülke potansiyelini etkin kullanmak, planlı üretime geçmek ve tarımsal yeterliliği üst seviyeye çıkarmak için "Havza Bazlı Tarımsal Üretimi Destekleme Modeli" kapsamında çok sayıda proje hazırlandığını ve uygulamaya geçildiğini belirterek, uygulanan projeler ve desteklerin de katkısıyla ıspanak üretiminde bir düşüş görülmediğini vurguladı. Pakdemirli, ıspanağa verilen destekleri şöyle sıraladı:

-14 TL/da mazot ve gübre desteği;

-10-100 TL/da (kategorilere göre) organik tarım desteği;

-50 TL/da İyi Tarım Uygulama desteği verilmektedir.

-Bakanlığımızca 2006 yılında başlatılan 'Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı' kapsamında; tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, ambalajlanması ve depolanması gibi ekonomik yatırımlar ile makine-ekipman alımları ve damla-yağmurlama sulama yatırımları için yüzde 50 hibe desteği verilmektedir.

-5 dekar ve altında arazisi olan küçük aile işletmelerine dekara 100 TL destek verilmektedir.

-Üreticilerimize Ziraat Bankası ve Tarım Kredi kooperatifleri tarafından farklı konularda sübvansiyonlu krediler sağlanmaktadır.

-Tarım sigortaları kapsamında poliçe bedelinin yüzde 50'si Bakanlığımızca desteklenmektedir.