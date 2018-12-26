Mahir Polat: Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan kaç kişi gözaltında

TBMM Çevre Komisyonu Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir'de 2017 yılında anayasa değişikliği referandumu sürecinde AK Parti Karşıyaka İlçe Kadın Kolları üyeleriyle tartıştıkları öne sürülen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten 11'er ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırılan Ayşe Gül Gürçen ve oğlu İsmail Hakkı Hacet'i Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e sordu.

Anne ve oğulun Cumhurbaşkanı'na hakarette bulunmalarıyla ilgili hangi kanıta ulaşıldığını soran Polat, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla özelde İzmir'de, genelde tüm Türkiye'de kaç kişi hakkında soruşturma/kovuşturma açılmış, soruşturmalardan kaçı davaya dönüşmüştür? Bu davalarda kaç kişi hakkında hapis cezası verilmiştir? Erdoğan'ın göreve başladığı tarihten önergenin yanıtlandığı tarihe kadar olan dönemde sosyal medya üzerinden paylaşımlarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla kaç kişi gözaltına alınmıştır, kaç kişi tutuklanmıştır" sorularını yöneltti.

Anne-oğula ceza verildi

CHP'li Polat, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde, 2017 yılında anayasa değişikliği referandumu sürecinde, AK Parti Karşıyaka İlçe Kadın Kolları üyeleriyle tartışarak, balkondan parti aracına saksı attığı öne sürülen Ayşe Gül Gürçen ve oğlu İsmail Hakkı Hacet'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri suçlamasıyla yargılandıkları davada 11'er ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırıldığı haberinin basında yer aldığını anımsattı. Cezanın 7'şer bin lira adli para cezasına çevrildiğini, anne ile oğlunun haksızlıklara uğradıklarını ifade ettiğini kaydeden Polat, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunun, Türkiye Ceza Kanunu'nun 299'uncu Maddesi uyarınca; "Cumhurbaşkanı'na hakaret eden kişi bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır. Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanı'nın iznine bağlıdır" biçiminde düzenlendiğini anımsattı.

Şikâyetçi kim?

İddia edildiği gibi Ayşe Gül Gürçen ve oğlu İsmail Hakkı Hacet hakkında dava açılması sürecinde kim ya da kimlerin şikayetçi olduğunu soran Polat, "Anne ve oğulun açılan ilk davadan beraat ettikleri, ancak haklarında daha sonra Cumhurbaşkanı'na hakaretten dava açıldığı iddiası doğru mudur? Doğru ise anne ve oğulun Cumhurbaşkanı'na hakarette bulunmalarının yasal dayanakları nelerdir? Bu konuda hangi kanıta ulaşılmıştır?" sorularını yöneltti.

Soruşturmadan davalara

Polat, önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'a hakaret iddiasıyla özelde İzmir'de, genelde tüm Türkiye'de kaç kişi hakkında soruşturma/kovuşturma açıldığını, soruşturmalardan kaçının davaya dönüştüğünü sordu. Bu davalarda kaç kişi hakkında hapis cezası verildiğinin açıklanmasını isteyen Polat, önergesinde şu sorulara yer verdi:

"-Sayın Erdoğan'ın göreve başladığı tarihten önergenin yanıtlandığı tarihe kadar olan dönemde sosyal medya üzerinden paylaşımlarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla kaç kişi gözaltına alınmıştır, kaç kişi tutuklanmıştır?

-Cumhurbaşkanlığı ya da devletin herhangi bir idari teşkilatında, Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret edildiğinin tespiti açısından sosyal medya paylaşımlarını denetleyen, soruşturma açılmasına karar veren bir birim, kurum bulunmakta mıdır? Varsa bu birim kaç kişiden oluşmaktadır ve bu birimde kaç kişi çalışmaktadır?

-Cumhurbaşkanı'nın göreve başlamasından önergenin yanıtlandığı tarihe kadar olan dönemde kendisine hakaret ettiği iddiasıyla açtığı davalardan kazandığı tazminat miktarı ne kadardır?"