Mahir Polat: Gücümüz, birlikteliğimizden geliyor

CHP'li Mahir Polat, 31 Mart yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor. Buca'da CHP YDK Başkan Yardımcısı Sezgin Kaya ve CHP Buca Belediye Başkan Adayı Erhan Kılıç ile pazarda halkla buluşan Polat, Pazar günü de Sezgin Kaya ve Belediye Başkan Adayı Rıdvan Karakayalı ile Kemalpaşa'yı dolaştı. CHP'nin huzurlu kentlerde yaşamak için halkçı belediyecilik anlayışını benimsediğini anlatan Polat, "Gücümüz birliğimizden gelir. Martın sonunu hep birlikte bahar yapacağız" dedi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde çalışmalarını hızlandırdı. Cumartesi günü Buca'da, Pazar günü Kemalpaşa'da halkla buluşup, sıkıntıları dinleyen Polat, CHP'nin yerel yönetim anlayışını anlattı. CHP'nin huzurlu kentlerde yaşamak için halkçı belediyecilik anlayışını benimsediğini ifade eden Polat, "Gücümüz birliğimizden gelir. Martın sonunu hep beraber bahar yapacağız" dedi.

Halkı dinledi

Polat, CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YSK) Üyesi Sezgin Kaya ve CHP Buca Belediye Başkan Adayı Erhan Kılıç'la birlikte cumartesi günü alan çalışması gerçekleştirdi. Pazarda esnafın sıkıntılarını dinleyen ve halkla buluşan Polat, Pazar günü ise Sezgin Kaya ve CHP Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Rıdvan Karakayalı ile Hamzababa, Sarıçalı ve Gökçeyurt Mahallelerinde alan çalışması yaptı.

Martın sonu bahar

Esnafın, üreticinin, halkın, her kesimden vatandaşın yerel yönetimlerden beklentilerini ve taleplerini dinleyen Polat, CHP'nin huzurlu kentlerde yaşamak için halkçı belediyecilik anlayışını anlattı. CHP'nin yerel yönetimlerde temel ilkelerinden bahseden Polat, şöyle devam etti:

"Hoşgörülü ve saygılı, hakça paylaşan, hesap veren ve şeffaf yönetilen kentler istiyoruz. Yoksulluğu yenen, üreten ve istihdam yaratan, ulaşım ve altyapı sorunlarını çözmüş kentler istiyoruz. Nefes alan, sosyal adaleti sağlayan, kültür ve sanatı geliştiren, doğa dostu kentler istiyoruz. Mutlu ve gülümseyen kentler istiyoruz. Gücümüz birliğimizden geliyor. Hep birlikte çalışıp, Martın sonunu bahar yapacağız."