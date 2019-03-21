Mahir Polat: İnsanlar nefes almalı

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay’la birlikte Karşıyaka’daki esnafı ziyaret etti. Meclis üyeleri ve İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan’ın da katıldığı ziyarette Polat, esnafın ekonominin can damarı olduğunu belirterek, “Her kesimden insanın nefes alması gerekiyor. Onun için de 31 Mart büyük önem taşıyor” dedi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Polat, Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay’la birlikte esnafı ziyaret ederek, sıkıntılarını dinledi. Esnafın ekonominin can damarı olduğunu, son dönemde başta esnaf olmak üzere her kesimden yurttaşın büyük sıkıntılar yaşadığını ifade eden Polat, “Onun için 31 Mart’ta yapılacak seçim büyük önem taşıyor. İnanıyoruz ki bu seçim değişimin öncüsü olacak” diye konuştu.

Bahçelievler Mahallesi'ne ziyaret

CHP’li Polat, Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Meclis üyeleri ve İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan’la birlikte Karşıyaka Bahçelievler Mahallesi’ndeki esnafı ziyaret etti. Esnafın yerel yönetimlerden beklentilerini dinleyen Polat, sorunların çözümü için belediyelerin esnafla işbirliği içinde olmasının önemine dikkat çekti. Başta esnaf olmak üzere pek çok kesimden insanın sorunları olduğunu, ayakta kalma mücadelesi verdiğini anlatan Polat, “Maalesef memleketimizin tadı tuzu kalmadı. 31 Mart değişen rejimin ilk seçimi. Bu nedenle çok önemli. Esnafımız, sanayicimiz, yurttaşımız her kesimden insanın nefes alması gerekiyor. Onun için bu seçim değişimin öncüsü olacağı için çok büyük önem taşıyor” dedi.