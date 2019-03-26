Mahir Polat, Lojistik Köyü mağduriyetini sordu

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir Kemalpaşa’da kurulması planlanan Türkiye’nin ilk Lojistik Köyü için alınan acil kamulaştırma kararı nedeniyle yaşanan mağduriyeti TBMM gündemine taşıdı. Acil kamulaştırma nedeniyle kaç kişinin mağdur olduğunu soran Polat, bu kişilerle yaşanan ihtilafın çözümü için hangi önlemlerin alındığının açıklanmasını istedi. Polat, “Verimli tarım arazileriyle ünlü bölgede söz konusu projenin hayata geçirilmesi doğru mudur? Bu projenin hayata geçirileceği aşamaya kadar tarım sektöründen geçimini sağlayan yöre halkına ekonomik anlamda zarar vereceği gerçeği göz önüne alınmış mıdır?” diye sordu.

TBMM Çevre Komisyonu Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir’in Kemalpaşa ilçesinin Ansızca ve Yenmiş köylerinde kurulması planlanan Türkiye’nin ilk Lojistik Köyü için alınan acil kamulaştırma kararı nedeniyle yöre halkının yaşadığı mağduriyeti TBMM gündemine getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahin Turhan’a bölgede kaç kişinin mağdur olduğunu ve bu kişilerle yaşanan ihtilafın çözümü için hangi önlemlerin alındığını soran Polat, “Verimli tarım arazileriyle ünlü bölgede söz konusu projenin hayata geçirilmesi doğru mudur? Bu projenin hayata geçirileceği aşamaya kadar tarım sektöründen geçimini sağlayan yöre halkına ekonomik anlamda zarar vereceği gerçeği göz önüne alınmış mıdır?” sorularını yöneltti.

Zor durumda bıraktı

Polat, Bakan Turhan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde Ansızca ve Yenmiş köylerinde Türkiye’nin ilk Lojistik Köyü’nün kurulmasının planlandığını anımsattı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen projede 1,2 milyon metrekarelik alanda hayata geçirilmesi planlanan Lojistik Köy’ün, “İzmir’i şaha kaldıracak proje” olarak tanıtıldığını hatırlatan Polat, şöyle devam etti:

“Proje çerçevesinde alınan acil kamulaştırma kararının ise bazı yurttaşları zor durumda bırakacağına yönelik haberler basında yer almıştır. Acil kamulaştırma ile arsaları devlet tarafından satın alınan birçok yurttaşın bölgede tarım yapacak arazilerinin kalmadığı ifade edilmektedir. Bazı kişilerin arsalarını değerinin çok altında bir ücretle devlete satmaya zorlandığı, bu nedenle şikayetçi oldukları ve hukuksal zeminde haklarını aradıkları belirtilmektedir.”

Ne kadar arazi kamulaştırıldı?

Kemalpaşa'da Ansızca ve Yenmiş köylerinde kurulması düşünülen Lojistik Köyü projesinin ne kadarlık bir alanda hayata geçirildiğini soran Polat, projenin mali büyüklüğünün ve hangi tarihte hayata geçirilmesinin planlandığının açıklanmasını istedi. Polat, “Projenin hayata geçirileceği alanın ne kadarlık bir bölümü tarım arazisidir? Proje için acil kamulaştırma kararı alınmış mıdır? Alındıysa acil kamulaştırma kararı alınan alanların büyüklüğü ne kadardır? Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle bölgede ne kadarlık bir arazi kamulaştırılmıştır?” diye sordu.

Mağduriyet nasıl giderilecek?

Acil kamulaştırma kararı nedeniyle mağdur olan kişilerin olup olmadığını, varsa bu kişilerin sayısının kaç olduğunu soran Polat, bu kişilerle yaşanan ihtilafın çözümü ve mağduriyetlerinin giderilmesi için hangi önlemlerin alındığının açıklanmasını istedi. Polat, önergesinde şu sorulara yer verdi: