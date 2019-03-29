Mahir Polat: Mührü aydınlığa basacağız

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Dikili Belediye Başkan Adayı Adil Kırgöz, İl Başkan Yardımcıları ve İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan’la birlikte Yukarı Cami Kahvesi’nde buluştuktan sonra coşkulu bir kortej oluşturdu. 31 Mart Pazar günü herkesi oy vermeye çağıran Polat, “Mart’ın sonu bahar dedik. Hep birlikte bahar yapacağız. Mührümüzü aydınlığa, adil yönetime, şeffaflığa ve doğruluğa basacağız” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçim çalışmaları çerçevesinde Dikili’de yurttaşlarla buluştu. Polat, Dikili Belediye Başkan Adayı Adil Kırgöz, İl Başkan Yardımcıları ve İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan’la birlikte Yukarı Cami Kahvesi’nde buluştuktan sonra oluşturulan korteje katıldı. Herkesi 31 Mart Pazar günü oy vermeye çağıran Polat, “Mührümüzü aydınlığa, adil yönetime, şeffaflığa ve doğruluğa basacağız. Martın sonunu hep birlikte bahar yapacağız” dedi.

Coşkulu kortej

Gün içinde Dikili’de halkla buluşan Polat, vatandaşın yerel yönetimlerden beklentilerini dinledi. Dikili’de akşam saatlerinde oluşturulan korteje de halk yoğun bir katılım gösterdi. 31 Mart’ta herkesin sandığa gitmesi gerektiğini vurgulayan Polat, “Bir oy ile çok şey değişebilir. 31 Mart’ta mutlaka herkes sandığa gitmeli ve oyunu kullanmalı. Hep birlikte sandığa gidip, sözümüzü söyleyelim” dedi. Dikili Belediye Başkan Adayı Adil Kırgöz de herkesi oy kullanmaya çağırarak, “31 Mart’ta CHP çatısı altında baharı hep birlikte selamlayacağız” diye konuştu.