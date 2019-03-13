Mahir Polat: Türkiye değişim istiyor

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Ödemiş ve Beydağ'da halkı dinledi. Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mehmet Eriş ve Beydağ Belediye Başkan Adayı Feridun Yılmazlar için destek isteyen Polat, "Her kesimden yurttaşımızın büyük sorunları var. Artık Türkiye değişim istiyor" dedi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde İzmir'i karış karış geziyor. Yerel seçim çalışmaları kapsamında Ödemiş ve Beydağ'da her kesimden yurttaşın sıkıntılarını dinleyen Polat, Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mehmet Eriş ve Beydağ Belediye Başkan Adayı Feridun Yılmazlar'a destek istedi. 31 Mart'ın değişen rejimin ilk seçimi olduğunu vurgulayan Polat, "Her kesimden yurttaşımızın büyük sorunları var. Artık Türkiye değişim istiyor. 31 Mart, değişim talebinin yükseleceği bir seçim olsun" dedi.

Mimarlar Odası'na ziyaret

Polat, CHP Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mehmet Eriş ve İl Meclis Üyesi Deniz Aydoğan birlikte TMMOB Mimarlar Odası Ödemiş Temsilciliği'ni ziyaret ederek, yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini dinledi. Ardından Özel Efe Eğitim Rehabilitasyon Merkezi'ni de ziyaret eden Polat, halkın yerel yönetimlerden beklentilerini dinleyerek, CHP'nin yerel yönetim stratejisini anlattı. Sosyal belediyeciliğin önemine dikkat çeken Polat, sivil toplum kuruluşlarının talep ve önerilerinin önemli olduğunu vurguladı.

Esnafı dinledi

CHP'li Polat, Ödemiş'in ardından Beydağ'da da Belediye Başkan Adayı Feridun Yılmazlar ve ilçe örgütüyle birlikte Beydağ Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti. Esnafın ayakta kalma mücadelesi verdiğine değinen Polat, "Siftahsız dükkanlar kapanıyor. Maalesef memleketimizin tadı tuzu kalmadı. 31 Mart değişen rejimin ilk seçimi. Bu nedenle çok önemli. Esnafımız, sanayicimiz, yurttaşımız her kesimden insanın nefes alması gerekiyor. Onun için bu seçim çok büyük önem taşıyor" dedi.