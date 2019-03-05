Mahir Polat: Türkiye'nin en güçlü örgütü Karşıyaka'da

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP YDK Başkan Yardımcısı Sezgin Kaya ve CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'la birlikte İnönü ve Cumhuriyet Mahallelerindeki seçim ofislerinin açılışını yaptı. Karşıyaka'da Türkiye'nin en güçlü örgütlerinden birinin bulunduğunu vurgulayan Polat, "Kentimize göz koyanlara geçit vermeyeceğiz. Bu kent bizimdir; bu kent aydınlık, cumhuriyetçi insanlarındır" dedi.

Karşıyaka'nın İnönü ve Cumhuriyet Mahallelerindeki seçim ofislerinin açılışına CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan, kadın ve gençlik kolları üyeleri ile çok sayıda parti emekçisi katıldı. Karşıyakalılar'ın coşkusuna ortak olan CHP'li Polat, "Karşıyaka'nın bu güzel insanları, bu güzel kalabalık, bu güzel hava Mart'tan önce baharı ilan etmiş. İnanıyorum ki 31 Mart'ta da Türkiye'nin en güçlü örgütü, adayımız Cemil Tugay'ı başkan yapacak" diye konuştu.

Kenti yağmalayamazlar

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in projelerine de değinen Polat, İzmir'de geri kalan mahallelerden, varoşlardan başlayarak, önemli projelerin hayata geçirileceğini söyledi. Polat, "Kentimizi yağmalatmadan buralara sevgi dağıtacaklar, bu kesimlerin hak ettikleri hakları almalarını sağlayacaklar. Biz CHP'liler olarak kentimize göz koyanlara geçit vermeyeceğiz. Bu kent bizimdir, bu kent aydınlık, cumhuriyetçi insanlarındır" dedi.

Açılıştan sonra Polat, halkla buluşarak, sıkıntıları dinledi.