Mahir Polat: Üretici perişan oldu

CHP’li Mahir Polat, süt üreticilerinin sorunlarını TBMM gündemine taşıdı. Süt üretiminde düşüş yaşandığını, yeteri kadar destek alamayan üreticilerin girdi maliyetlerindeki yüksek artışlar nedeniyle sıkıntı yaşadığını vurgulayan Polat, Bakan Pakdemirli’ye, “Üreticinin 1 litre süt sattığında en az 1.5 kilogram yem alması gerekirken, Ulusal Süt Konseyi’nin 1 Ocak-31 Mart 2019 dönemi için ilan ettiği 1,70 TL’lik çiğ süt fiyatı yeterli midir?” diye sordu.

TBMM Çevre Komisyonu Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, yeteri kadar destek alamayan ve girdi maliyetlerinde artışlar nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan süt üreticilerinin sorunlarını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye sordu. Üreticinin 1 litre süt sattığında en az 1.5 kilogram yem alması gerekirken, Ulusal Süt Konseyi’nin 1 Ocak-31 Mart 2019 dönemi için ilan ettiği 1,70 TL’lik çiğ süt fiyatının yeterli olup olmadığını soran Polat, “Değil ise artırılmasına yönelik bir çalışmanız olacak mıdır? Ülkemizde süt üretimi ve tüketiminin artırılmasına yönelik yaptığınız çalışmalar var mıdır?” diye sordu. Polat, İzmir’de olduğu gibi süt üretiminde kooperatifleşmenin teşvik edilmesinin hükümetin gündeminde olup olmadığını sordu.

Besicilik zorda

CHP’li Polat, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, İzmir’in Kiraz ilçesinin Türkiye’nin önemli süt üretim merkezlerinden birisi olduğunu, ancak son yıllardaki yanlış tarım ve hayvancılık politikalarının, besiciliği ve süt üretimini bitme noktasına getirdiğini vurguladı. Çiftçinin ve besicinin yeteri kadar desteklenmemesi ve girdi maliyetlerindeki yüksek artışlar nedeniyle, ithalat yapıldığını, bunun da var olan sorunların daha fazla artmasına neden olduğunu ifade eden Polat, şöyle devam etti:

“Özellikle, temel girdi olan yem fiyatları ile diğer girdi maliyetlerindeki artışlar nedeniyle büyük sorun yaşayan süt üreticileri, ürünlerini belirlenen fiyattan satamamakta, mağduriyetleri her geçen gün artmaktadır. Yaşanan sıkıntılar süt ve süt ürünleri üretimine de yansımaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2018’de toplanan inek sütünün miktarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.3 azalarak 768.7 bin tona gerilemiştir. Aynı dönemde içme sütünün miktarı da yüzde 11.3 azalarak 140.7 bin tona gerilemiştir. Bu veriler de süt üreticilerinin daha fazla desteklenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.”

Çiğ süt fiyatı yeterli mi?

Üreticinin 1 litre süt sattığında en az 1.5 kilogram yem alması gerekirken, Ulusal Süt Konseyi’nin 1 Ocak-31 Mart 2019 dönemi için ilan ettiği 1,70 TL’lik çiğ süt fiyatının yeterli olup olmadığını soran Polat, “Değil ise artırılmasına yönelik bir çalışmanız olacak mıdır? Ülkemizde süt üretimi ve tüketiminin artırılmasına yönelik yaptığınız çalışmalar var mıdır? Varsa içeriği nedir?” diye sordu.

İşlenmiş süt neden pahalı?

Polat, Türkiye’de kişi başına süt üretim ve tüketiminin hangi düzeyde olduğunun açıklanmasını istedi. Yem fiyatları başta olmak üzere temel girdilerdeki artışın, çiğ süt fiyatlarına aynı oranda yansımamasının gerekçesinin ne olduğunu soran Polat, önergesinde şu sorulara yer verdi:

“-Üreticinin yaşadığı mağduriyetler karşısında bakanlık olarak yaptığınız/yapacağınız çalışmalar nelerdir?

-Süt üreticisinin ürettiği sütü 1,70 TL’ye satmasına ve maliyetlerini bile karşılayamamasına karşın, işlenmiş sütün marketlerde yüksek fiyata satılmasının gerekçesi nedir?

-Süt piyasasının üreticinin ve tüketicinin lehine oluşması için yaptığınız çalışmalar nelerdir?

Kooperatifleşme teşvik edilecek mi?

-Süt üreticilerinin desteklenmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Süt Kuzusu Projesi’ uygulamakta, hükümet ise “Okul Sütü” projesini zaman zaman uygulamaya koymaktadır. Gündeminizde süt üretimini artırmaya yönelik bir proje var mıdır? Olacak mıdır?

-Süt üretimindeki zaman zaman yaşanan dalgalanmaların önlenmesi ve diğer sorunların çözümü için İzmir’de olduğu gibi süt üretiminde kooperatifleşmenin teşvik edilmesi gündeminizde midir?”