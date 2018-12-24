Mansur Yavaş: Bir dönem için adayım

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, bir dönem için aday olduğunu ve bu süre zarfında şehrin 50 yıllık planlamasını yapacağını söyledi.

Mansur Yavaş, "En büyük projem Ankara'yı marka kent yapmak. Ulaşım, belediye hizmetlerinin kaliteli ve ucuz olması, özellikle istihdam ve Ankara'da yaşayan yurttaşların gelirinin artması konularında çalışmalar yapacağız. Ankara'da yaşayan yurttaşların hepsinin yaşamaktan keyif alacağı bir Ankara hayal ediyoruz" dedi. Ankara'nın huzuruna üçüncü defa çıktığını belirten Yavaş, geçmiş dönemde projelerini anlattıklarını, bunların bir kısmını mevcut Başkan Mustafa Tuna'nın yerine getirdiğini söyledi.

Bunun, projelerinin gerçek ve uygulanabilir olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Yavaş, hiç polemiğe girmeden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkent olarak emanet ettiği Ankara'yı marka şehir yapacaklarını vurguladı.

50 yılı planlayacağız

Yavaş, bir dönemliğine aday olduğunu ve şehrin 50 yıllık planlamasını yaparak, Ankara halkına borcunu ödemiş bir şekilde görevden ayrılacağını kaydetti. Açıklamalarının ardından, "TBMM'de belediyelerle ilgili bir taslak var. Buna göre, belediyelerin bütçelerine Cumhurbaşkanlığınca müdahale edilebilecek. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusunun yöneltildiği Yavaş, belediyelerin şeffaf olması gerektiğini, Ankara'nın farklı bir şehir olduğunu söyledi.

Yavaş, "CHP-İYİ Parti ittifakında teşkilatların iyi çalışacağını düşünüyor musunuz? Sandıklardan beklentiniz nedir?" sorusuna, "Sandık güvenliğiyle ilgili geçen dönem birtakım çalışmalar yaptık ama bir koordinesizlik oldu. O gün seçimi yöneten arkadaşlar 2 saatte bütün sonucu alacağını iddia etti ancak 4. gün bile yüzde 50'sini alamamıştı bu arkadaş maalesef" yanıtını verdi.

Seçime 3'lü kontrol

Bu süreçte verilerin kendilerine ulaşmasının da engellendiğini anlatan Yavaş, "Şimdi hem fiilen manuel olarak hem sayısal, dijital olarak takibi yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda Ankaralılara söz veriyorum, bu kez 2-3 saat içinde sonucu kesin olarak alınan ve halkın seçim sonuçlarından emin olduğu bir sonucu Ankara'dan elde edeceğiz" diye konuştu.

Encümende muhalefetin üyesi de olacak

"Bu seçimlerdeki en büyük projeniz ne?" sorusuna Yavaş, "En büyük projem Ankara'yı marka kent yapmak. Ulaşım, belediye hizmetlerinin kaliteli ve ucuz olması, özellikle istihdam ve Ankara'da yaşayan yurttaşların gelirinin artması konularında çalışmalar yapacağız. Ankara'da yaşayan yurttaşların hepsinin yaşamaktan keyif alacağı bir Ankara hayal ediyoruz. Bu arada da Ankara'nın 20-40 yıllık geleceğinin vizyonunu ortaya koyacağız" cevabını verdi.

Mansur Yavaş, her faturanın arkasında ödenen paranın nereye gideceğinin, hangi hizmete harcanacağının yazacağını, şeffaflığın önemli olduğunu vurguladı. Denetimin olduğu yerde yolsuzluğun olmayacağının altını çizen Yavaş, "Beypazarı'nda ikinci dönem seçildiğimde muhalefetten bir üyeyi belediye encümenine aldım. Yapılan işlerin hepsinden muhalefetin haberi olmuş oldu ve Beypazarı'nı birlikte yönetmiş olduk. Böyle olunca da benim hakkımda bırakın bir tane yolsuzluk soruşturmasını, iddiası bile yoktur. Ankara'da da belediye encümenine muhalefetin üye olması iddiamı yine sürdürüyorum. Ankara'yı oy versin vermesin herkesle birlikte yöneteceğiz" değerlendirmesini yaptı.