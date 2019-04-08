31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, mazbatasını aldı.

AK Parti, İstanbul'daki gibi Ankara’da da itirazlarda bulunmuştu. Bu itirazların neticesinde Ankara’da birçok seçim çevresinde geçersiz oylar yeniden sayılmıştı. Ancak geçersiz oyların yeniden sayılması sandıktan çıkan sonuca etki etmedi. AK Parti’nin Ankara’daki tüm büyükşehir belediye oyları yeniden sayılsın talebi de dün itibariyle İl Seçim Kurulu tarafından reddedilmişti. Ardından Mansur Yavaş, bugün İl Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı.

Hacı Bayram Veli ziyareti

Bu sabah Ankara'nın kurucularından Hacı Bayram-ı Veli Türbesini ziyaret edip dua eden Yavaş, “Bugün mazbatayı alacağız. Biz de ilk olarak Ankara'nın kurucularından Hacı Bayramı ziyaret edip duamızı ettik. Mazbatamızı aldıktan sonra da Anıtkabir'e gidip Ankaramızı başkent yapan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda bulunup daha sonra görevimize başlayacağız. ‘Hadi Bismillah’ dedik başlıyoruz” diye konuştu.

Belediye bayraklarla donatıldı

Mansur Yavaş, saat 15.30’da Anıtkabir’i ziyaret ettikten sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne giderek görevine başlayacak. Büyükşehir Belediye binası ise Türk bayrakları ile süslendi.

Kaynak Yeniçağ: Mansur Yavaş Ankara mazbatasını aldı.