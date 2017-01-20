Meclis'te bu kez kadınlar birbirine girdi!

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, TBMM Genel Kurulu’nda kendisini Meclis kürsüsündeki mikrofona kelepçelemesinin ardından gergin anlar yaşandı

Meclis, Anayasa Değişiklik Teklifi'nin ikinci tur oylamasında tarihinde görülmemiş bir eyleme ve kadın milletvekilleri arasında kavgaya sahne oldu. Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka kendisini kürsüye kelepçeleyerek görüşmeyi kilitledi. 1,5 saatin sonunda kürsüye müdahale eden AK Partili kadın milletvekilleri mikrofonu sökerek eylemi sona erdirdiler.



Kürsüden özellikle MHP milletvekillerine seslenen Nazlıaka, şunları söyledi:

“Yapmayın, oy vermeyin. Lütfen geleceğimizi düşünün, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal’in Meclisi'ne kilit vurdurmayın. MHP milletvekilleri, size sesleniyorum, vicdanınıza sesleniyorum: Çoluğunuzun çocuğunuzun, karınızın yüzüne nasıl bakacaksınız? Atatürk’ün Meclisi'ne kilit vuruluyor, ben de kendimi buraya kilitliyorum.”



AK PARTİLİ KADIN VEKİLLER MİKROFONU SÖKMEYE ÇALIŞTI, NAZLIAKA ÇIĞLIK ATTI



Bu sırada AK Partili yöneticiler kendi aralarında taktik konuşarak kadın milletvekilleri arasında bunu yaydılar. Aranın sonuna doğru AK Partili kadınlar aniden Nazlıaka'nın etrafında bir daire oluşturdular ve hızla mikrofonu sökmeye çalıştılar. AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz elinde tornavida ile kelepçeyi çıkarmaya çalıştı. Bu sırada Nazlıaka’nın çığlıkları yükseldi.



AK PARTİLİ ENÇ, HDP'Lİ VEKİLLERE TEKME ATTI



AK Parti ile HDP'li kadın milletvekilleri arasındaki tartışma da büyüdü ve arbede çıktı. AK Parti'li Gökçen Özdoğan Enç, HDP milletvekillerine tekme atarken Leyla Birlik ve Burcu Çelik ile saç saça kavgaya girişti.





CHP'Lİ PAVEY YERE DÜŞTÜ



Kargaşada CHP’li Şafak Pavey sırtüstü yere düştü. Kol protezi çıkan Pavey’i yerden partili arkadaşları kaldırdı. Arbedede göğsüne darbe alan HDP’li Başkanvekili Pervin Buldan da rahatsızlandı. Aylin Nazlıaka ise muhalefet kulisine çıkarıldı.



Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı 3 saatin sonunda görüşmeyi başlattı.



Anayasa değişiklik paketinin 8'inci maddesi 339 oyla referandum barajını geçerek kabul edildi.







CHP'li milletvekillerinin desteğiyle sakinleşmeye çalışan Nazlıaka, ''Acı olan bana müdahale edenler AK Partili kadın vekillerdi. Oysa Cumhuriyetten önce biz kadınlar yok sayılıyorduk, oy bile veremiyorduk. Onların da bizlerin de Meclis'te olmasını sağlayan Cumhuriyet rejimini değiştirmeye çalışıyorlar. Saçlarımı çektiler, Şafak Hanım yere düştü. Ben orada özellikle MHP'li seçmene mesaj vermek, dikkatlerini çekmek için bu eylemi yaptım'' dedi.



Şafak Pavey de daha sonra Aylin Nazlıaka'nın yanına geldi.





GÖKÇEN ÖZDOĞAN ENÇ HASTANEDE TEDAVİ EDİLDİ



Öte yandan AK Partili kadın milletvekili Gökçen Özdoğan Enç'in de aldığı darbelerden dolayı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.



Enç'in boynundan ve belinden darbe aldığı öğrenildi. Hastanede tedavisi yapılan Enç, oyunu kullanmak için tekrar Meclis'e geldi. Enç, Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar ve vekillerin 'geçmiş olsun' dileklerini kabul etti.



SOSYAL MEDYA ENÇ'İ KONUŞTU



Kavgada ön sıralarda yer alan Enç'in durumu sosyal medyada da tarışma konusu oldu.



CHP'Lİ PAVEY: GÖZLERİ DÖNMÜŞ GİBİ SALDIRDILAR



Yere düşen ve protez kolu çıkan CHP'li Şafak Pavey ise şu açıklamayı yaptı:



Gözleri dönmüş şekilde hepimize saldırdılar. Bu saldırı Anayasa geçtikten sonra bizlere yapacaklarının ayak izlerini gösteriyor. Ben kürsünün oradaydım. AK Parti Antalya milletvekili Gökçen Özdoğan Enç önce vurmak istedi.





Araya HDP vekili Burcu Çelik Özkan girdi. Onun saçlarını çektiler. Enç, beni itti, yere düştüm. Diğer vekili saçından sürüklediler. Gözleri dönmüş gibi hepimize saldırdılar. Zaten görüntülerde de bunları göreceksiniz.





PERVİN BULDAN HASTANEYE KALDIRILDI



Öte yandan, göğsüne darbe alan HDP'li Pervin Buldan, önce Meclis revirine ardından da Ankara Güven Hastanesi'ne kaldırıldı.







Konuyla ilgili açıklama yapan HDP'li milletvekilleri, AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç'in, Buldan'ın göğsüne vurduğunu belirttiler.





HDP'Lİ VEKİLLER ADALET BAKANI'NA KOPAN SAÇI GÖSTERDİLER



Olaylar yatıştıktan sonra Genel Kurul'a tekrar gelen HDP'li vekiller yaşananlara sert tepki gösterdi. Olaylar sırasında saçının AK Parti Antalya milletvekili Gökçen Özdoğan Enç tarafından çekildiğini söyleyen HDP milletvekili Burcu Çelik Özkan elindeki bir tutam saçı Adalet bakanı bekir Bozdağ'a göstererek 'Bunu milletvekiliniz yaptı. O kadın buraya gelecek' dedi.



Aradan sonra başlayan oturumda söz alan HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da, HDP milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ın, Aylin Nazlıaka'yı ikna etmek için orada bulunduğu sırada itilerek yere düşürüldüğünü ve Gökçen Özdoğan Enç tarafından yerde göğsünden tekmelendiğini söyledi. HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, "TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ın göğsüne tekme atılması, asla kabul etmeyeceğimiz, ufak bir özürle geçiştirilemeyecek bir şiddet olayıdır." dedi.