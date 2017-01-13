Meclis'teki 'ısırık' tartışması, Bahçeli'yi böyle güldürdü

Anayasa görüşmeleride Meclis'te kavga eksik olmuyor. Son olarak AKP'li Balta'nın bacağının ısırıldığı yönündeki iddiası gündeme geldi. Bahçeli ise tepkisini gülerek gösterdi

TBMM'de yeni anayasa görüşmeleri sürüyor. Her yeni madde ise Meclis'te tartışmalara ve kavgalara neden oluyor. Anayasa değişikliğinin 5. maddesi görüşürülerken de bir kavga çıkmış ve AKP'li Fatih Şahin'in burnu kırılmıştı. AKP'li Muhammet Balta ise bacağından yaralanmıştı.



Balta konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yapmış ve CHP'li vekiller tarafından bacağının ısırıldığını söylemişti. 'Merak etmeyin bütün aşıları yaptırdım' diyen Balta, bacağını kimin ısırdığının belirlenmesi için ise DNA testi istemişti.



Balta'nın bacağını ısıran kişinin CHP'li Eren Erdem olduğuna dair iddialara sosyal medyada yayılmış, Erdem ise bu iddiaları sert bir şekilde reddetmişti.



BAHÇELİ KENDİNİ TUTAMADI



Isırma konusu 7. madde Meclis'te görüşülürken yine gündeme geldi. Konu hakkında konuşmalar sürerken ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini tutamayıp, yüzünü kapatarak gülmesi ise dikkat çekti.