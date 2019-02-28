Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı düşürüldü

Balçova Belediye Başkanı ve CHP adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı, itiraz üzerine YSK tarafından düşürüldü.

Balçova Belediye Başkanı ve CHP adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı, itiraz üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından düşürüldü. Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı hakkında İzmir Seçim Kurulu'nun kararı sonrası YSK'ya Erdoğan'a hakaretten ceza aldığı gerekçesiyle itirazda bulunulmuştu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İzmir'in Balçova İlçesi CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın yerel seçimlerde yeniden aday olamayacağına karar verdi. İzmir'in Balçova ilçesinde mevcut belediye başkanı ve CHP'nin adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığına, hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan davada tazminata mahkum olması nedeniyle itiraz edilmişti. İlçe Seçim Kurulu, Çalkaya'nın aday olamayacağına ve aday olabilmek için ek belge sunması gerektiğine karar vermişti. İlçe Seçim Kurulu kararına yapılan itiraz, İzmir İl Seçim Kurulu tarafından karara bağlanmıştı. İl Seçim Kurulu, İlçe Seçim Kurulunun Çalkaya'nın aday olabilmek için ek belge sunması yönündeki kararını kaldırmıştı. İl Seçim Kurulu'nun bu kararına CHP'li bir üyenin itirazı üzerine konu YSK'nin gündemine geldi. YSK, itirazı kabul ederek, Çalkaya'nın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan davada tazminata mahkum olması nedeniyle aday olamayacağı kararını verdi.

'Limon satarım' demişti

Geçtiğimiz gün röportaj veren Çalkaya belediyenin imkanlarını kullanmadığını belirterek "Bu nedenle adaylığım düşecek diye endişeye kapılmadım. Buradaki kapı bana kapandığında, gider başka bir iş yerinde çalışırım. Benim komplekslerim yok. 'Belediye başkanıyım, bu işi yapmam' demem. Pazarda limon bile satarım. Öğrencilik yıllarımda yaptım bu işi. Alınterinizle kazandığınız paranın eleştirilecek yanı yok" demişti. İlçe Seçim Kurulu'nun kararının ardından, eşi ve çocukları ile kiralık ev bakmaya başladıklarını da açıklayan Mehmet Ali Çalkaya şöyle devam etmişti: "Cumartesi akşamı, ev bakmaya, kiraları araştırmaya başladık. Kiralar çok yüksek. İş için de turizm sektörüne bakacaktım. Eğer bu alanda bir iş bulamazsam, limon satarım. Bir kasa limon, bir çuval da maydanoz."