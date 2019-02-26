Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı onaylandı

'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan mahkûm edildiği gerekçesiyle aday olması tehlikeye giren CHP'li Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'ya iyi haber geldi. İl Seçim Kurulu, Çalkaya'nın adaylığını onyladı.

Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı onaylandı
26 Şubat 2019 Salı 09:37

CHP'nin yeniden aday gösterdiği Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı üzerindeki tartışmaları sona erdirecek karar verildi. İl Seçim Kurulu, Çalkaya'nın adaylığını onayladı.

Mehmet Ali Çalkaya, haberi sosyal medya hesaplarından "Tekrar geliyoruz, sizin için geliyoruz, aşkla geliyoruz" cümleleriyle duyurdu.

Ne olmuştu?

Mehmet Ali Çalkaya hakkında, 10 Ekim 2015'te, Ankara Garı'nda gerçekleşen terör saldırısını protesto etmek için Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilen protesto mitingine katılmıştı. Mitingde binlerce kişi tarafından atılan sloganlar, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçu kapsamında değerlendirilmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Başkan Çalkaya hakkında dava açılmıştı. Mahkeme, Çalkaya'nın hapis cezası çekmesine hükmetmiş, ceza paraya çevrilmişti. Çalkaya, para cezasını ödemişti.

23 Şubat Cumartesi günü, Balçova İlçe Seçim Kurulu'nda yapılan toplantıda, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" nedeniyle aldığı ceza gerekçe gösterilerek Çalkaya'nın adaylığının düşürülmesi gündeme gelmişti. Kurul'da oy kullanma hakkı bulunan CHP'li ve HDP'li temsilciler, karara şerh koyarken AK Parti'li üye Çalkaya'nın adaylığının düşürülmesi yönünde oy kullanmıştı.

Haberin kısa sürede duyulmasının ardından, başta Balçovalılar olmak üzere pek çok kişi, sosyal medya üzerinden "YanındayızÇalkaya" etiketiyle Başkan Çalkaya'ya destek vermiş, Pazar günü Balçova Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge CHP ve diğer siyasi partilerden temsilcilerin yanı sına binlerce vatandaş katılmıştı.

Meslek odaları ve bazı Sivil Toplum Kuruluşları, açıklama yaparak İlçe Seçim Kurulu'nun görevinin "siyasi rakipleri yok etmek olmadığını" ifade etmiş, Çalkaya'ya destek mesajı vermişti.

Etiketler; #aday #Mehmet Ali Çalkaya #belediye başkanı #balçova #chp
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