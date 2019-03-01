Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığına kim itiraz etti?

CHP'nin yeniden aday gösterdiği Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığının Yüksek Seçim Kurulu tarafından düşürülmesi için itiraz eden kişinin, hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla hüküm bulunan Avukat Haşim Kaya olduğu ortaya çıktı.

Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığına kim itiraz etti?
01 Mart 2019 Cuma 10:04

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yeniden Balçova Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen mevcut başkan Mehmet Ali Çalkaya, aday olamayacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlaması nedeniyle aldığı ve para cezasına çevrilen 11 ay 20 gün hapis cezası nedeniyle Çalkaya'nın aday gösterilemeyeceğine karar verdi. Kurul'un kararı kesin ve itiraz edilemiyor.

Peki Çalkaya'nın yeniden aday gösterilememesi için itiraz eden kim?

Daha önce İl Seçim Kurulu tarafından "aday olmasıda engel olmadığı" kararlaştırılan Mehmet Ali Çalkaya için verilen kararın geri dönmesi için YSK'ya başvuran kişinin Haşim Kaya adında bir avukat olduğu ortaya çıktı.

Kaya'nın, daha önce Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan kişilere, "bağlantılarını kullanarak salıverilmeyi" vadettiği ve bu kişilerden para aldığı, yani dolandırıcılık yaptığı mahkeme tutanaklarıyla sabit.

Dolandırıcılık nedeniyle dava açılan Kaya hakkında mahkeme tarafından verilmiş mahkûmiyet kararı da bulunuyor.

Etiketler; #itiraz #yüksek seçim kurulu #Mehmet Ali Çalkaya #belediye başkanı #aday #balçova #chp
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