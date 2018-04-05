Mehmet Şimşek istifa etti mi? Açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddialarına yanıt verdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın sözlerinden satırbaşları şöyle:



Ekonomimizde son dönemde çok önemli gelişmeler yaşandı. 7.4 büyüme oranı Türk ekonomisinin bünyesinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Etrafımızda yaşanan savaşlara, dalgalanmalara baktığımız zaman bu ekonomik başarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ifade etmemiz gerekiyor. Mart ayı ihracatı da 15.6 milyar dolarlık değerle rekor seviyeye ulaşmıştır. Bu trendin 2018'de de devam edeceğini bekliyoruz. Turizm alanında da bir artışın olduğunu bekliyoruz. 2018 yılı içinde turizm sektöründe bu canlanmanın devam etmesini bekliyoruz. Enflasyon ile mücadele de devam ediyor.



CHP'YE TEPKİ



Sanatçılarımızın askerimizin yanında olmasından daha doğal bir şey olamaz. Hiç kimse oraya şov için gitmedi. Bu ziyaret çerçevesinde de bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu dünyaya bir kez daha göstermiş olduk. Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’nda elde ettiği başarıyı hazmedemeyen bazı çevreler olduğunu görüyoruz. Bunlara gerekli cevapları biz verdik. Maalesef anamuhalef partisi lideri de bu konuya çok seviyesiz bir şekilde müdahil oldu. Milletimizin geçen yüz yıllık tarihinde Çanakkale Savaşı’ndan Kore harbine ve 15 Temmuz’a kadar sanatçılarımız devletimizin, milletimizin yanında hep olmuştur. 1905 yılında Çanakkale Deniz ve Kara savaşlarının kazanılmasından hemen sonra bir grup yazar Çanakkale’ye davet edilir. Mehmet Emin Yurdakul, İbrahim Çallı, Ömer Seyfettin, Orhan Seyfi Orhon gibi dönemin önde gelen şairleri, yazarları Çanakkale’ye gitmişler ve gözlemler yapıp döndüklerinde de çeşitli eserler ortaya koymuşlardır. Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat kendisinin sanatçılarla birlikte olduğunu biliyoruz. Dönemin bir çok önde gelen yazar ve müzisyenlerinin devletinin yanında olduğunu görüyoruz. Anamuhalefet lideri kendisini küçük düşürmüştür. Sanatçılarıımız doğru bir şey yapmıştır. Sanatçı duyarlılığıyla yapılan bu işi alıp başka bir şey gibi anlatmak anamuhalefet liderine yakışmamıştır. Sanatçılarımız da yaptıkları açıklamayla pozisyonlarını net bir şekilde ortaya koydular.



Soru&cevap



(Dünkü ortak açıklamada PYD-YPG vurgusu olmadığına ilişkin soru üzerine) Zirvenin ortak açıklamasında buna atıf var. Bunun PYD ve YPG terör örgütlerine bir atıf olduğu çok açık. Biz bunu baştan beri ifade ettik, bundan sonra da tavrımız değişmeyecektir. Bütün o bölge Tel Rıfat da dahil terör unsurlarından temizlenene kadar bu harekat devam edecektir. Zeytin Dalı Harekatı’nın ne zaman tamamlanacağına karar verecek olan da Türkiye’dir.



(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası’na yönelik sözleri) Cumhurbaşkanımız ekonomiyi yakından takip eden bir lider. Bunu yaparken de başbakanımız ve ekonomi ekibiyle yakın bir mesai içinde hep olmuştur. Bu yeni bir şey değil. Zaman zaman külliyede bir özel toplandı yapıldı gibi haberler bizim için bir rutini ifade ediyor. Bu yakın takip ve ilgi neticesinde bir 7,4 gibi bir büyüme rakamını yakaladık. Faizler konusunda Cumhurbaşkanımızın pozisyonu hep net oldu. Faizlerin düşürülmesi gerek kamu gerek özel bankaların, Türkiye ekonomisinin kalkınması için önemli bir hamle olacaktır. Bunların dışında son günlerde yaşanan başka bir gelişme yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomiye olan ilgisi önümüzdeki günlerde de devam edecektir.



(Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddiası) Bu şu anda bir iddia. Bize gelen bir şey yok bununla ilgili.



(PKK'nın Sincar'dan çekilmeye başladığı iddiası) Biz buna ihtiyatla yaklaşıyoruz. Çünkü bu örgütün, bu tür yalan taktikleri çok sık karşımıza çıkan bir durum. İsim değiştiriyorlar, mevzi değiştiriyorlar, mevki değiştiriyorlar ama gene oradaki mevcudiyetlerini devam ettirmeye çalışıyorlar. Afrin'deki mevcudiyetimiz şu anda devam edecek ki o sınır bölgesinde ve Afrin içinde güvenlik ve asayiş bütünüyle sağlanana kadar. Sincar'daki PKK mevcudiyetini kabul etmemiz mümkün değil, zaten Irak makamları da bunun farkındalar ve onlar da kabul etmiyorlar.



(Faiz tartışması) Cumhurbaşkanımızın tavrı hep net, olağandışı bir gelişme yok.



(Hakan Atilla davası) Şahit olarak çıkarttıkları kişinin hala FBI’ın verdiği parayla yaşadığını herkes biliyor. Ortada bir oyun var. Tabi bu kararı şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz. Hakan Atilla’ya yapılan haksızlıktır bu. Bu savcının talebi. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Biz bunun takipçisi olmaya da devam edeceğiz. Masum bir vatandaşımızın bir dava konusu yapılması, haksız yere aylardır tutuklu bulunması ve böyle bir cezayla karşı karşıya bulunması kabul edilebilir bir şey değil.



(Erdoğan'ın konut önerisi) Konut yapımı ile ilgili meseleyi cumhurbaşkanımız Obama yönetiminden beri dile getiriyor. Bunu Almanlara Ruslara söyledik. Bunun için güvenlik bölgenin oluşması gerekiyordu. Fakat neticede Türkiye olarak biz bu güvenli bölgeyi fiilens ağlamış olduk. Türkiye burada fazlasıyla yük taşıyan bir ülkedir. Biz bu çağrıyı yine yenilemek isteriz. Bu projenin hayata geçirilebileceğini hatırlatmak isteriz.