Mehmet Yıldırım sahaya indi

İYİ Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Mehmet Yıldırım, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Karşıyakalılarla bir araya gelen Yıldırım, 'Çocuklarımıza daha güzel yarınlar bırakacağız' dedi.

Mehmet Yıldırım sahaya indi
23 Şubat 2019 Cumartesi 09:57

İYİ Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Mehmet Yıldırım, seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Tanınmış işadamı, adaylığının kesinleşmesinin ardından çalışmalarını hızlandırdı, her kesimden sevgiyle karşılandı.

Yıldırım, 31 Mart’ta Karşıyaka’dan kazananın İYİ Parti olacağını iddia etti. Yıldırım, “Tüm partilerin desteğiyle bu başarıya ulaşacağız. Karşıyaka’nın bir evladı olarak ilçeme kazandırmak istediğim çok şey var. Çocuklarımıza daha güzel bir Karşıyaka ve daha iyi yarınlar bırakmak istiyoruz” dedi.

Çöp tesisine karşı mücadele

Uzun yıllardır aktif siyasetin içinde yer alan Mehmet Yıldırım, Karşıyaka’da bilinen bir isim. Karşıyaka Spor Kulübü As Başkanlığı, Karşıyaka Birliği Dernekler Federasyonu Genel Başkanlığı ve birçok sivil toplum kuruluşunda çeşitli görevlerde bulundu. İYİ Parti’nin Karşıyaka Kurucu İlçe Başkanı da olan Yıldırım, Karşıyaka Stadı’nın yapımı ve Yamanlar Dağı’na kurulmak istenen çöp tesisine karşı yürüttüğü hukuki mücadele ile de yakından biliniyor.

İYİ Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Mehmet Yıldırım, hemşerilerinin kendisine gösterdiği ilginin, seçim başarısının habercisi olduğunu ileri sürüyor.

Etiketler; #iyi parti #karşıyaka #Belediye Başkan Adayı #Mehmet Yıldırım #seçim
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