Melek Eroğlu: 24 saat yaşayan bir Konak yaratacağız

AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu, Konak ile ilgili projelerini açıklayacağı günü İzmir'e ve Konak'a olan sevgisini göstermek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yapıklarını anlatarak, herkesin sevgililer gününü kutladı. Eroğlu, "Herkes Konak'ta mutlu bir yaşam sürecek. 24 saat yaşayan bir kent yaratacağız." dedi.

Şefika Bal - AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu, düzenlenen basın toplantısı ile 31 Mart yerel seçimlerine yönelik projelerini açıkladı. Konak İlçe Başkanı, AKP İzmir yöneticileri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları katılım gösterdi. AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı mimar Melek Eroğlu, Konak ile ilgili projelerini açıklayacağı günü İzmir'e ve Konak'a olan sevgisini göstermek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yapmayı planladıklarını anlatarak, herkesin sevgililer gününü kutladı. İzmir'e kendisine kattıklarının karşılığını vermek istediğini kaydeden Eroğlu, "Aynı aşk ve sevgiyle İzmir'de 23 yıl önce geldim. Burada bir aile kurdum ve iş sahibi oldum. Şimdi de bir anne, eş, iş kadını olarak İzmir'e karşılığını vermek istiyorum. Konak, 8500 yıllık tarihe sahip bir ilçemiz ve İzmir'e kan pompalayan bir yer. 3 semavi din aynı anda bu ilçede barış içerisinde yaşam sürmüş. İzmir'in bu çok kültürlüğü bize her zaman referans oldu. Tarihi, turizmi, ekonomisi ve sanatıyla marka olma yolunda ilerleyen potansiyeli çok yüksek bir kenttir" dedi. Esas amacımız Konağı birkaç alanda marka yapmak ve yapılmamışı değil yapılacak olanı anlatacağız şeklinde konuşan Eroğlu, "Herkes Konak'ta mutlu bir yaşam sürecek. 24 saat yaşayan bir kent yaratacağız. Konak'ın 112 mahallesine eşit şekilde önem göstererek güzel bir Konak yaratacağız. Gençler, kadınlar, engelliler ve yaşlılarla birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tünel otopark

Eroğlu, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin İzmir için hazırladığı 10 projeyi hatırlatarak kendilerinin de aynı şekilde 10 projeye sahip olduklarını belirtti. Konak'a tünel otopark yapmayı hedeflediklerini ve bu projeyi büyükşehir belediyesine armağan edeceklerini belirten aday Melek Eroğlu, "4 etapta planladığımız Kız Lisesi'nden başlayıp Susuzlu Park'tan çıkacak 4 km'lik bir tünel otopark düşünüyoruz. Bölgenin eğimi tünele çok uygun, bu potansiyeli kullanacağız ve tünelin her noktasına yerleştireceğimiz asansörlerle vatandaşların otopark sorununa son vereceğiz" diye belirtti.

Gençlere istihdam

Eroğlu, Konak trafiğinin yoğunluğunu azaltmak için çeşitli düzenlemeler yapacaklarını, su ve kanalizasyon sorununu çözeceklerini, film platosu kurarak Konak'ı marka şehir haline getireceklerini dile getirdi. Sıfır atık projesini büyüteceklerini, Yeşildere ve benzeri yerlerde var olan planlama sorununu çözeceklerini, yeşil alanları arttıracaklarını da kaydeden AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu, "Çözülmemiş imar planı bırakmayacağız, Damlacık'ta tasarım ve arge merkezi kuracağız ve orada çok sayıda gence istihdam sağlayacağız" diye konuştu.