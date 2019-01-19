Melek Eroğlu: Geçmişi düşünmek için çok geç

Cumhur İttifakı'nın Konak Belediye Başkan Adayı AK Partili Melek Eroğlu, derneklere ziyarette bulundu. Eroğlu, geçmişi bir tarafa bırakıp çocukların geleceği için çalışmak gerektiğini söyledi.

Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Melek Eroğlu, genci yaşlısıyla 7’den 77’ye her kesime hitap eden geniş kapsamlı projelerin planlandığını söyledi. Ege Mahallesi’nde gece mesaisi yapan Eroğlu, çocuklarla birlikte langırt oynadı, “Çocuklarımızı, kentimizi ve hatta torunlarımızı yani geleceğimizi düşünmek zorundayız. İzmir ve İzmir’in kalbi Konak, insanımızın yaşam kalitesini yükseltecek hizmetleri hak ediyor” dedi.

Eksikleri tamamlayarak, yanlışları düzelterek

Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu, Rizeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yusuf Yıldırım ve üyeleriyle ardından Konyalılar Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Aydoğan ve üyeleriyle bir araya geldi. Talep ve beklentileri dinleyen Eroğlu, ‘önce insan’ odaklı tüm hizmetlerin altında AK Partili Belediyelerin imzasının olduğunu ifade etti. Gelişmiş ve medeni bir hayat yaşamanın herkesin hakkı olduğuna dikkat çeken Eroğlu, “Bizde bu hakkı teslim etmek için buradayız. İzmir’in yükünü Konak kaldırıyor. O halde ona göre hizmet alması şart. Sizler yani bu şehirde yaşam sürenler, iş yapanlar, çocuklarını büyütenler, torunlarını sevenler bizlere yardımcı olacaksınız. Çıktığımız hizmet yolculuğunda Konak’ın her bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza ihtiyacımız var. Eksikleri tamamlayarak, yanlışları düzelterek yol alacağız” diye konuştu.

Bir an önce…

Mahalle ziyaretleri sırasında vatandaşların çay davetini geri çevirmeyen ve bir eve misafir olan Eroğlu, evin bebeğini kucağına aldı, bir süre bebeği sevdi. İlgiyle dinlenen Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Melek Eroğlu, akşam turunda Tepecik semtindeki Ege Mahallesi’ne girdi. Oyun salonunda çocuklarla langırt oynayan ve zorlu mücadele de “Kazanan dostluk olsun” diyen Eroğlu, mahalle sakinleriyle de sohbet etti. Geçmişi düşünmek için artık geç olduğunu sözlerine ekleyen Eroğlu, “Şimdiyi ve geçmişi düşünmeyeceğiz ama elbette geçmişten alınacak dersleri de okuyacağız. Bundan sonrasını düşünerek bir an önce harekete geçeceğiz. Bunu bebeklerimiz, evlatlarımız, torunlarımız yani geleceğimiz için yapacağız, yapmalıyız. Konak’ta İzmir’de yaşam kalitesini yükseltecek hizmetlere ihtiyaç var” dedi.