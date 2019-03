Melek Eroğlu: Her iş için el birliği lazım

AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu, Konak'ın tüm mahallelerine bir bütün olarak baktıklarını ve aynı anlayışla hizmet edeceklerini belirterek, "Bizim anlayışımızda doğulu-batılı, kuzeyli-güneyli ya da şu mezhepten bu inanıştan diye bir ayrım yok. Bizim için herkes eşit. Çünkü biz "Önce insan" diyoruz. Bizim anlayışımızda tüm canlılara hizmet etmek var. Bunu sizden aldığımız güçle ve güçlerimizi birleştirerek hep birlikte yapacağız" dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu, Alsancak Volley Otel'de Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Meclis Üyesi Adayları Nurdan Metin, Ahmet Hakan Ay'ın organize ettiği toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 25'inci Dönem İzmir Milletvekili Dr. Aslan Savaşan, AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Baştaş, MHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Özmen'in yanısıra Balkan Göçmenleri Federasyonu Başkanı Vahap Savaşan, İzmir Sancak Rumeli Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Ok, İzmir Trakyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Bahattin Kılıç, Arnavutlular Derneği İzmir Şube Başkanı Melek Taşol, Makedonlar Derneği İzmir Şube Başkanı İlhami Yıldız, İzmir Güreler Derneği Başkanı Tevfik Abuş, Evladi Fatihan Makedon Derneği Başkanı Kamber Vardar, Balkan Göçmenleri Derneği Kurucu Başkanı Rahmi Sezgin ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

Birlikte güçlüyüz

Konak'a her şeyden önce bir bütün olarak baktıklarını söyleyen Eroğlu, "Bizim belediyecilik anlayışımızda Konak'ta yaşayan herkes ve Konak'ta faaliyet gösteren her kurum belediyemizin bir parçası. Konak bir bütün, derneklerimiz ise bizim çalışma ekibimiz. Biz kurum ve kuruluşlarımıza bu gözle bakıyoruz. Bu sebeple STK'lara çok önem ve destek veriyoruz. Hemşehri derneklerimiz de bu desteğin en önemli alanını oluşturuyor. İlçemize kültürel değer katan tüm platformlarla birlikte yürüyeceğiz. Bize gelen bizim gittiğimiz tüm dernek temsilci ve üyelerimize aynı şeyi söylüyoruz. Tek başımıza hiçbir şey yapamayız. Sizden aldığımız güçle, birlikte çalışarak başarabiliriz. Biz birlikte güçlüyüz" diye konuştu.

Hiç yapanla yapmayan bir olur mu?

Geniş katılımlı toplantıda göreve hazır olduklarının altını çizen Eroğlu, şöyle konuştu; "Günlerdir Konak'ın her mahallesine giriyoruz. Gece gündüz her an Konak'ta yaşayan hemşehrimin karşısına çıkıyoruz. Yıllardır gelmeyen hizmetleri anlatıyorlar. AK Parti'nin Belediyeciliğini hepiniz hepimiz biliyoruz. Biz yapacağız dedik mi o iş yapılır. Hizmet bizim işimiz. Hiç yapanla yapmayan bir olur mu? İş yapmayanlarla iş yapanları birbirine karıştırmayalım. Mahalleye giriyoruz muazzam projelerimizi anlatacağız, bir bakıyoruz ki vatandaşımızın derdi bambaşka. 'Benim kapalı Pazar yerim yok' diyor. Bunlar belediyelerin zaten yapması gerekli işler. Biz asli hizmetlerin yanında insanımıza; evlatlarının, torunlarının daha sağlıklı, daha mutlu, daha huzurlu bir yaşam alanı içerisinde hayat sürmesinin zor olmadığını bunların yapılabileceğini anlatıyoruz. Tabi ki bunların hepsini tek başımıza yapamayız. Yapılacak her iş için gönül birliği lazım, el birliği lazım. Hep birlikte ele ele verirsek, gönül gönüle verirsek üstesinden gelinemeyecek bir şey olmadığını biliyoruz."