Melek Eroğlu: Kadın ve gençlere iş bulacağız

Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Melek Eroğlu, Konak'ta yaşayan gençlerin ve kadınları eşsiz imkânlarla tanıştıracaklarını iddia ederek "Gençlerimiz için umutsuzluk bitmiştir. Kazanacak ve güvenle yaşayacaklar. Geleceklerini de güvenle düşünecekler. İlçemizde yaşayan 183 bin kadınımız da bizim için en büyük güçtür. Bu gücü de en etkili şekilde kullanacağız" dedi.

Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu, İzmir Milletvekili Alpay Özalan beraberinde 'Genç Kürsü'nün konuğu oldu. Konak'taki nüfusun büyük çoğunluğunun gençlerden oluştuğunu ifade eden Eroğlu, "Okuyan ve üretmek için imkân bekleyen gençlerimiz için sosyal merkezlerimiz, kültürel merkezlerimiz, bedensel gelişim merkezleri, amatör spor öncelikleri ve ilçemizde işsizliği bitirecek projelerimiz hayata geçmeye hazır durumda. İzmir'in yükünü çeken ve İzmir'in kalbi olan Konak'ta yaşayan gençler eşsiz imkânlarla hem kendilerinin hem de ilçemizin geleceğinde etkin durumda olacak. Damlacık'ta yapmayı planladığımız Tasarım Merkezi ilk etapta bin gencimizi iş sahibi yapacak. Projemizi hayata geçirdikten kısa süre sonra hedefimiz 5 bin gencimizi Tasarım Merkezi'nde iş sahibi yapmak. Konak'taki gençlerimiz için umutsuzluk bitti. Kazanacaklar ve güvenle yaşayacaklar. Konak'tan göç edip başka bir ilçede yaşamak zorunda kalmayacaklar.

Konak bizim yuvamız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Tepecik Hilal Mahallesi'nde Roman vatandaşlarla buluştuğu programa katılan Eroğlu, kampanya müziklerine bayrakla eşlik etti. kadınların önemine değinen Eroğlu yaptığı kısa konuşmada şunları söyledi: Kadının elinin değmediği ve kadına el uzatmayan hangi düşünce yaşayabilir? Bizim yerel yönetim anlayışımızda kadın çok önemli bir yer tutuyor. Bir kere hayatın en ağır yükünü çeken kadınlarımız bizim yol arkadaşımız ve omuzdaşımızdır. Nerede ne yapıyorsak öncelikle onların faydasını düşüneceğiz. Kadınlarımızın destek ve görüşlerini alacağız. Konak bizim yuvamız, bu yuvayı güzelleştirecek, düzenleyecek ve geliştirecek yegane varlık da kadınlarımızdır. İlçemizde yaşayan 183 bin kadın büyük bir güçtür. Biz bu gücü en etkin şekilde kullanmayı amaçlıyoruz.