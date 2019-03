Melek Eroğlu: Konak en doğru kararı verecek

Cumhur İttifakı AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu, seçim kampanyasının sonunda, kendisine destek veren herkese teşekkür etti ve ekledi: Konak'ın en doğru kararı vereceğine inanıyorum.

Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu, seçim kampanyasının başından sonuna destek olan, gönül birliği eden, yüreğini ortaya koyan Konaklılara ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Eroğlu, “Konak’ta yıllardır el atılmamış kent yapısını düzeltmek, insanımıza en iyi hizmeti sunabilmek, ilçemizin değerine değer katmak, bölünmüşlüğü ve adaletsizliği ortadan kaldırarak her yere eşit hizmet götürmek ve sadece İzmir’in değil Türkiye’nin göz bebeği bir Konak için yola çıktık. ‘Ben değil Biz’ anlayışıyla yöneteceğimiz bir Konak’ta buluşmak dileğiyle” dedi.

Yanımda olan, yüreğini ortaya koyan…

Cumhur İttifakı AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu, yaklaşık 3 aydır sahada olduğunu ve Konak’ta yaşayan vatandaşlarla ve iş yapan esnafla buluştuklarını söyledi. Alsancak Talatpaşa Bulvarı ve Gül Sokak’ta seçim kampanyasının son turlarını atan Eroğlu, adı açıklandığı günden bugüne yanından ayrılmayan, omuz veren ve yüreğini ortaya koyan tüm dava arkadaşlarına teşekkür etti. Eroğlu, “İlk olarak Konak Belediye Başkan Adaylığı’na şahsımı layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etmek istiyorum. Bu görev benim için bir gurur ve onur vesilesidir. Devamında Genel Başkan Yardımcımız ve İzmir Milletvekilimiz Hamza Dağ’a, benim için her şeyden önce ağabey olan İzmir Milletvekilimiz Sayın Binali Yıldırım’a, sahada her daim bizlerin yanında olan kıymetli Bakanlarımız ve İzmir Milletvekillerimize, İl Başkanımız Aydın Şengül ve İl Yönetiminde bulunan değerli arkadaşlarıma, Cumhur İttifakı’ndaki gücümüz Milliyetçi Hareket Partisi’nin değerli İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve kıymetli teşkilat mensuplarına, Konak İlçe Başkanımız Mehmet Sait Baştaş ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma, MHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Özmen ve teşkilatına teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda olan, omuz veren, desteğini hep hissettiren dava arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kapısını ve gönlünü açan…

Bir teşekkürü de Konak’ta yaşayan, iş yapanlara eden Eroğlu, şöyle devam etti; “Bize kapısıyla birlikte gönlünü açan, duasını ve desteğini esirgemeyen tüm Konaklılara, Sivil Toplum Kuruluşlarına, Odaların Yönetim Kurullarına, Meslek kuruluşlarına, Hemşehri derneklerimize, Spor Kulüplerimize, Göztepe Spor Kulübümüze, Altay Spor Kulübümüze, İzmir Spor Kulübümüze, Altınordu Spor Kulübümüze, gençlerimize, hemen hepsine gitmeye çalıştığım Amatör Spor Kulüplerimize, kadınlarımıza, gençlerimize kısacası Konaklılara ve Konak’ta iş yapan esnafımıza teşekkür ediyorum. Her zaman, hep beraberce, ‘Ben değil Biz’ anlayışıyla çalışacağımızın sözün veriyorum.”

Konak’ta yaşayanların en doğru kararı vereceğine inanıyorum

Eroğlu, Konak için neleri hedeflediğini de şu sözlerle anlattı; “Konak’a hak ettiği marka değerine getirmek, insanımıza en iyi hizmeti sunabilmek, kampanyamız sırasında hep vurguladığımız ön ve arka mahalleler arasındaki hizmet adaletsizliğine son vermek ve daha yaşanılır, daha marka, daha güçlü bir Konak için yola çıktık. Zaman geldi; İzmir’in kalbi olan İlçemizin durumu için isyan ettik. Zaman geldi; unutulan, görmezden gelinen insanımız ve ilçemiz için hep birlikte omuz omuza haykırdık. Derdimiz için üzüldük, birlikte sevindik. Gönüllerimizi birbirimize açtık, çok şey paylaştık. Ama her şey Konak için, her şey hemşehrilerimiz için. Şimdi ise artık söz hemşehrilerimizin… En güzel kararı Konak’ta yaşayanlar verecek. Ben hemşehrilerimizin hizmetle buluşan Konak için bizimle birlikte olacağına, oylarını Cumhur İttifakı’ndan yana kullanacağına inanıyorum. Konak’ta yaşayanların en doğru kararı vereceğine inancım tam. Seçimin Konak için, İzmir için, Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum.”