Melek Eroğlu: Konak sahilini değerlendireceğiz

Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu, Konak’taki cevheri ortaya çıkaracaklarını öne sürdü.

Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu, Kahramanlar semtini ziyaret etti. Esnafla buluşan ardından pazaryerinde vatandaşlarla bir araya gelen Eroğlu, sıkıntı ve sorunları bildiğini söyledi. Konak’ın kısır bakış açılarıyla bir adım öteye gidemediğini ifade eden Eroğlu, “İlçemizin değeri unutulmuş, görmezden gelinmiş. Biz Konak’ın cevherini yani potansiyelini ortaya çıkaracak kararlılıkla çalışıyoruz. En ücra mahallemizdeki sıkıntıları da en göz önündeki semtlerimizdeki aksaklıkları da ilk 5 yılda gözle görülür şekilde gidereceğiz. Konaklı hemşehrilerimiz her şeyden önce bugüne kadar kendilerine ulaşmayan belediye hizmetlerinin farkına varacak. İlçemizde 112 Mahallemiz var. Bu mahallelerin hepsi bizim için merkez ve hepsi Konak. Tavizsiz hizmet anlayışımızı gönülden gönüle kuracağımız köprülerle her yere yayacağız” diye konuştu.

Değerlerimiz ortaya çıkacak

Konak’ın İzmir’in en değerli sahil bulvarına sahipken denizin kullanılmamasının da kabul edilemeyeceğini sözlerine ekleyen Eroğlu, “İzmir’in en değerli sahil şeridine dolayısıyla denizine sahibiz. Bunu neden en iyi şekilde değerlendirmeyelim? Neden Uluslararası Spor organizasyonlarını, eğlence faaliyetlerini ve kültürel etkinlikleri Konak’a kazandırmayalım? Bizim planlarımızda Konak Sahilini, Mustafa Kemal Sahil Bulvarını da kullanmak var. Bu Konak’ın değerine değer katmak demek, işsizlere iş yani istihdam demek, turist getirmek yani turizm demek, belediyemizin adını daha geniş kitlelere duyurmak yani tanıtım demek. Bu değerleri göz ardı edemeyiz” şeklinde konuştu.