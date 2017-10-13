Melih Gökçek gidecek mi? Erdoğan açıkladı

Sırbistan dönüşü gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile yaptığı konuşmaya dair açıklama yaptı

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinden bazı belediyeleri işaret ederek değişeceğini söylemişti. Bu belediye başkanlarından birinin de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek olduğu iddia edilmişti. Bu tartışmalar sürerken Gökçek, Erdoğan ile görüşmüş ancak sonrasında bir açıklama yapılmamıştı.



Erdoğan, Sırbistan dönüşünde uçakta gazetecilere konuya dair açıklamalarda bulundu. Gazetecilere 'duvarların içine çok sızdınız' diyen Erdoğan, Gökçek ile yapılacak olan müze ve otopark projesi konusunda görüştüklerini söyledi.



Gazetecilere ifade ettiğiniz konulara da girdik diyen Erdoğan, partide bazı değişim iradesinin söz konusu olduğunu bunun Gökçek'in şahsında olan şeyler olmadığını söyledi.

Burada kalınacak diye bir şey yok

Nihai karar haftaya



Sorunlu illeri açıkladı

Köşe yazılarına da değinen Erdoğan, bazı köşe yazarlarının 'seçimle gelen seçimle gider' sözlerine de değindi. Erdoğan, şunları söyledi: "Kusura bakmasınlar da; seçimle gelen seçimle gider ama bunlar bağımsız seçimle gelip bağımsız seçimle gitmiyorlar. Bunlar tabii ki bir iradenin yaptığı önseçimler vesaire neticesinde geliyorlar. İlanihaye buralarda kalınacak diye bir şey yok."Erdoğan, yönetim böyle bir karar verdiyse Kadir Topbaş gibi nezaket göstermesi gerektiğini belirterek, bazı görüşmeler yaptıktan sonra konuyla ilgili kararın da önümüzdeki hafta verileceğini söyledi.Gazetecilerin, sorunlu ile olarak Ankara ve Balıkesir dışında bir il olup olmadığı sorusuna da yanıt veren Erdoğan, Bursa'nın da sorunlu iller arasında olduğunu söyledi.