Menderes'te, Kayalar seçim yürüşüne başladı

Seçim startını 2 bin kişiyle yaptığı kortej yürüyüşüyle veren CHP adayı Kayalar "Menderesliyim, yüzde 100 yerliyim. İlçeme hizmet etmek için sabırsızlanıyorum" dedi

Şefika Bal - Cumhuriyet Halk Partisi'nin Menderes Belediye Başkan adayı Mustafa Kayalar, 2 bin Mendereslinin sevgi gösterileriyle seçim çalışmalarına başladı. İlçe Başkanlığı önünde kalabalığa seslenen Kayalar, daha güzel, yaşanır bir Menderes için gece gündüz çalışacağını söyledi. Ailesinin dört kuşak Menderesli olduğunu belirten Mustafa Kayalar, "Ailemin bu güzel ilçedeki geçmişi, Cumhuriyet ile yaşıt. 1923'teki mübadele ile İzmir'e gelen, o zamanki adıyla Cumaovası'na yerleşen büyüklerim gibi ben de Menderes için üzerime düşeni fazlasıyla yapmaya hazırım" dedi.

Kapım herkese açık olacak

Kendisinin aday gösterilmesi nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisi üyelerine teşekkür eden Mustafa Kayalı, halka ilk seslenişinde şunları söyledi: "31 Mart'ta, hemşehrilerimin desteğiyle, 2014'te kaybettiğimiz belediyeye, yeniden CHP bayrağı dikeceğiz. Barış, huzur ve muhabbetten yanayım, hangi siyasi görüşten olursa olsun ayrımcılık yapmayacağım. Herkese eşit hizmet edeceğim. Telefon numaramı herkes bilecek; halkla 7/24 iletişim halinde olacağım. Kapım da telefonum da her zaman, herkese açık olacak."

Sinema, tiyatro sözü verdi

2014 seçimlerinde Menderes Belediyesi Meclis üyesi seçilen Mustafa Kayalar, ilçede tiyatro, sinema, sergi alanı olmadığını, akşam olduğunda sosyal hayatın bittiğini, başkan seçildiğinde öncelikle bu sosyal ve kültürel yatırımları yapacağını dile getirdi. Haftanın bir günü belediyeye hiç uğramadan, sabahtan akşama dek vatandaşları ziyaret edeceğini açıklayan Kayalar, konut ve otopark sorunlarını çözmek için ciddi projeler üreteceklerini sözlerine ekledi.

Yeni meydan ihtiyacı

CHP'nin Başkan adayı Mustafa Kayalar, Menderes'in nüfusunun 90 bini bulduğunu, ancak koca şehrin meydanı olmadığını söyledi. Belediyenin önündeki Atatürk Anıtı'nın da küçük bir büstten ibaret olduğunu anlatan Kayalar, "Törenlerimizi, tüm Mendereslileri buluşturacak meydanda yapmak, en büyük hayalim. Bu hayalimi mutlaka gerçekleştireceğim. Ayrıca üretici kooperatifleri kurarak, çiftçinin ürününün hak ettiği değerden pazarlanmasını sağlayacağım. Tarım ve Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması için çabalayacağım" dedi.