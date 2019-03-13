Menemen'de bir saldırı daha

Seçim sürecinin gergin geçtiği bölgelerden Menemen'de, Millet İttifakı CHP Belediye Başkan Adayı Serdar Aksoy'un Ulukent'te bulunan seçim ofisine saldırıldı. Geçtiğimiz günlerde, eşinin seçim çalışmalarına katılan Dilek Aksoy'un da aracının camları kırılmıştı.

Millet İttifakı'nın CHP'li Menemen Belediye Başkan Adayı Serdar Aksoy'un Ulukent'te bulunan seçim ofisi saldırıya uğradı. Sabah saatlerinde ofise giden partililer, ofisi camları kırılmış hâlde buldu. Olayı sosyal medya hesaplarından duyuran Serdar Aksoy, ofisin son hâlini takipçileriyle paylaştı. Aksoy, Twitter'da paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Menemen'de Ulukent seçim büromuza dün gece yapılan saldırıyi şiddetle kınıyorum. Biz "Barış" dedikçe saldırıyorlar. Biz "Barış" demeye devam edeceğiz.