Meral Akşener, 26 Mart'ta Gündoğdu Meydanı'nda

Gökay Akgün-MHP İzmir eski İl Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Devlet Bahçeli'ye karşı olağanüstü kongreye gidilmesi için harekete geçen ve genel başkanlığa aday olmasının ardından MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in İzmir programına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Akşener'in anayasa değişikliği referandumuyla ilgili 'Hayır' gezileri kapsamında 26 Mart Pazar, saat 16.00'da Gündoğdu Meydanı'nda olacağını duyuran Dervişoğlu, "Hangi siyasi partiye mensup bulunurlarsa bulunsunlar, sevdası Türkiye, kaygısı Türkiye'nin geleceği olan tüm İzmirlileri buluşmamıza davet ediyor, demokrasinin beşiği ve geleceğimizin teminatı İzmir'e inanç ve güvenimizi tekrarlıyoruz" diye konuştu.
Yaptığı açıklamada referandum sürecine de değinen Dervişoğlu, dünya tarihinde darbelerin sistem değişikliğine vesile olduğunu gösteren birçok örnek olduğunu vurgulayarak "Darbe teşebbüsünün sistem değişikliğine dayanak olarak gösterilmesinin Türkiye'den başka örneği yoktur" dedi.
Elektrik kesildi
Müsavat Dervişoğlu'nun konuşması sırasında salonda elektrik kesintisi yaşandı. Meral Akşener'in düzenlediği toplantılarda kesintilerin sık sık meydana geldiğini hatırlatan Dervişoğlu, "Bu talihsizlik sürekli maruz kaldığımız kesintilere benzemiyor. İzmir'in demokrasi kültürü, görüş bildirenleri engelleyenlerin zihniyetinden çok daha ileridir" dedi. Jeneratörün kısa sürede devreye girmesinin ardından sözlerine devam eden Dervişoğlu, açıklamasını İzmir Valiliği başta olmak üzere 26 Mart'taki etkinliğin yapılması için gerekli izinlerin verilmesini sağlayan yetkililere teşekkür ederek tamamladı.