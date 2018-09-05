Meral Akşener ameliyat oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ayak başparmağına platin takıldı. Bir süredir ayak parmağından rahatsızlığı olan Akşener'in Meclis’in açılacağı 1 Ekim’e kadar tamamen sağlığına kavuşacağı belirtildi

Meral Akşener ameliyat oldu
05 Eylül 2018 Çarşamba 10:15

Habertürk'ün haberine göre; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün İstanbul'da Koç Hastanesi'nde ayak başparmağından ameliyat oldu. Akşener'in ayak başparmağında kemik büyümesi olduğu ve parmağına platin takıldığı öğrenildi. Ameliyatı başarılı geçen ve sağlık durumu iyi olan Akşener'in bugün taburcu olacağı ve 15 gün istirahat edeceği ifade edildi.

MECLİS AÇILMADAN

Bir süredir ayak parmağından rahatsızlığı olan Akşener'in ameliyatı daha önceden planladığı öğrenildi. TBMM'nin kapalı olduğu dönemde ameliyatını yaptıran Akşener, Meclis'in açılacağı 1 Ekim'e kadar tamamen sağlığına kavuşmuş olacak.

Etiketler; #iyi parti #meral akşener #meral akşener ameliyat
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