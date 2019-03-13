Meral Akşener: Ayrıştırana prim yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP'ye de AK Parti'ye de oy veren herkesin kardeşleri olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımızdan ricamız, siyasilerin oluşturduğu ayrıştırıcı dile prim vermeyin" dedi.

Meral Akşener: Ayrıştırana prim yok
13 Mart 2019 Çarşamba 14:45

Meral Akşener, milletin seçimden sonra da aynı arkadaşlarıyla aynı caminin cemaati olacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti: "Bizim açımızda MHP'ye de AK Parti'ye de oy veren bütün insanlarımız kardeşimizdir, candan ileridirler. Bu bir rekabettir, hizmet yarışıdır. Elbette İYİ Parti'nin adaylarına Erzurumlu kardeşlerimin oyunu teveccühünü istemek için buradayım. Bunları yaparken başka alanlara iftira atmanın sövmenin doğru olmadığını, birbirimizle bir ve beraber olmaya ihtiyacı olan bir ülke olduğumuzu belirtmekte fayda görüyorum."

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